В Кыргызстане на 26 июня коронавирусная инфекция подтвердилась у 250 человек по всей стране. «Клооп» публикует дайджест о заражениях, которые стали известны СМИ за прошедший день.

Режим ЧП введут при крайних мерах

Премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского штаба 26 июня, что введение карантина с жёсткими правилами, режима ЧП – это последние меры, на которые пойдёт государство при сильном ухудшении эпидемиологической ситуации.

По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы такой момент не наступил.







«При этом необходимо содействие граждан в соблюдении всех положенных санитарных правил и требований. Только в этом случае мы сможем избежать введения карантинных запретных мер», – отметил премьер.

Он также добавил, что спустя месяц с момента возобновления экономической деятельности эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях ежедневно ухудшается.

Компенсации зараженным медикам

Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев заявил на заседании парламента 25 июня, что сейчас решено выплатить компенсации 41 медработнику, которые заразились коронавирусом.

Специальная комиссия, которую возглавляет Каратаев, в первую очередь рассмотрела случаи заражения медиков из Ошской области.

Заведующий юротделом минздрава Азамат Жумакеев, состоящий в комиссии, рассказал «Клоопу», что сейчас идет процесс оформления документов.

«Сейчас мы составляем акты, специально разработанные для этих выплат. Мы отправили нескольких врачей донести документы. Сегодня будет заседание, в ходе которого мы подтвердим список медработников. На следующей неделе уже начнут выплачивать», — сказал юрист.

По его словам, вторым этапом специалисты расследуют инфицирование медиков из Нарынской области и дальше по другим областям. Поэтому количество медработников, которым выплатят компенсации, будет увеличиваться.

Замминистра Мадемин Каратаев сказал, что семьям двух медработников, которые скончались, выплатили по 1 млн сомов. Это семьи Жузумкан Кокумбаевой и Альберта Исмаилова, у обоих врачей был диагностирован коронавирус.

Каратаев добавил, что комиссия перед выплатой компенсации выясняет все обстоятельства заражения коронавирусной инфекцией. Компенсация полагается только в тех случаях, когда заражение произошло во время профессиональной деятельности.

Коронавирус в аппарате президента

После того, как у двух членов кыргызской делегации в Москве подтвердили коронавирус, главу государства Сооронбая Жээнбекова и аппарат президента протестировали. У восьми сотрудников аппарата коронавирус подтвердился.

«Отметим, что с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе, все сотрудники сдадут повторный анализ, соответственно, результаты могут измениться», — сообщает сайт президента.

Накануне в пресс-службе президента сообщили, что у Жээнбекова коронавируса нет — его тест отрицательный. Но этот результат тоже может измениться, к концу самоизоляции — его изолировали на три дня после возвращения 24 июня — президента тоже нужно будет проверить повторно. Глава государства и сотрудники его аппарата сейчас работают удаленно.

Из-за того, что у членов делегации президента в Москве выявили коронавирус Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в параде Победы и в тот же день 24 июня вернулся в Бишкек.

Омбудсмен на самоизоляции

Kaktus.media со ссылкой на омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова сообщает, что главный правозащитник страны находится на самоизоляции. Ранее в аппарате омбудсмена выявили сотрудников зараженных коронавирусом.

«Работаю удаленно. В институте все работают удаленно. Есть только дежурные сотрудники», — сказал в интервью изданию Мамытов.

Ранее 24 июня пресс-служба омбудсмена сообщила, что заведующий одним из отделов аппарата Омбудсмена заразился коронавирусом, который согласно алгоритму ушел на самоизоляцию.

Часть сотрудников работает удаленно, при этом специалисты аппарата ежедневно дежурят в рабочее время. Заявители в правозащитный орган могут позвонить на телефон горячей линии 115.

Голосование на карантине

Издание Kaktus.media сообщает, что депутат Экмат Байпакпаев 25 июня проголосовал за законопроект Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией», но при этом нардеп находится на самоизоляции и на заседании парламента в тот день не появлялся.

COVID-19 у футболистов клуба «Алай»

Издание Турмуш со ссылкой на директора футбольного клуба «Алай» Алмаза Сулайманова сообщило, что у одного из игроков клуба выявили коронавирус.

Тесты 23 июня сдавали футболисты, тренеры и сотрудники столовой клуба.

«В результате у Элхана Темирбаева выявили коронавирус. У остальных результаты отрицательные. Федерация футбола обязывает проходить проверку. Отправил туда письмо. Соревнования среди клубов перенесены на 14 июля. Элхана врачи забрали в больницу», — сказал Сулайманова.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 26 июня зарегистрировано 4 024 случаев заражения коронавирусом. В стационарах на лечении находятся 1 999 пациентов, 2 162 пациента за время пандемии выздоровели. Умерли 43 человека.