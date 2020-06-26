Медики сообщили о нетипичном для этого времени года росте пациентов с пневмонией. У этих людей не подтвержден коронавирус, но есть пневмония, которая зачастую тяжело развивается.

Из-за неподтвержденного коронавируса с пациентами с COVID-19 этих больных держать нельзя. Поэтому Минздрав искал места, в которых могли бы лечить только пневмонию.

На утреннем брифинге замминздрава Мадемин Каратаев рассказал, что пациентов с пневмонией расположат в санатории в селе Воронцовка, что в Чуйской области. Санаторий расположен прямо в центре Воронцовки (Таш-Добо), между жилых домов, недалеко от школы и сельсовета.

«Действительно у нас были проблемы с местами для пациентов с внебольничной пневмонией. С сегодняшнего утра начался прием таких пациентов в Институте курортологии. Там предусмотрено более 300 коек. Кроме того, мы готовим один корпус Городской клинической больницы №1 для госпитализации и лечения больных с внебольничной пневмонией», — сказал Каратаев.

Ранее Минздрав сообщил «Клоопу», что пациентов с пневмонией принимают в Нацгоспитале, Наццентре фтизиатрии и железно-дорожной больнице.