Президент Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в параде Победы в Москве, так как у двух членов его делегации выявили коронавирус. Вместе с этим и не состоялась встреча Жээнбекова с президентом России Владимиром Путиным, они смогли поговорить только по телефону.

В пресс-службе кыргызского президента также сообщали, что Путин и Жээнбеков должны были встретиться 30 июня в городе Ржев, где должно состояться официальное открытие Памятника воинам-кыргызстанцам, погибшим во время Великой отечественной войны в 1941–1945 годах.

В аппарате Сооронбая Жээнбекова сообщили об этом, сославшись на приглашение российской стороны.







Что говорят в России

Российская сторона информацию об участии Жээнбекова на открытии памятника опровергла. Об этом на встрече с журналистами 25 июня сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, рассматривается ли возможность переноса церемонии открытия памятника в Ржевском районе с участием президента, где одним из гостей должен был быть глава Кыргызстана.

В ответ Песков поинтересовался, откуда журналисты взяли, что на мероприятии планировалось участие Жээнбекова.

«Да нет, ничего такого не планировалось… Не было таких планов. Действительно, будет открываться мемориал Советскому солдату 30 июня и, действительно, в Ржевском районе. Президент планирует посетить это мероприятие. Это очень важный монумент, мемориал. И, действительно, мемориальное значение этого дня очень трудно переоценить», — сказал он журналистам.

Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в параде Победы из-за коронавируса у двух членова его делегации.

Жээнбеков вернулся в Бишкек из Москвы в тот же день 24 июня. Его анализ на коронавирус показал отрицательный результат, однако по прибытию он ушел на трехдневную самоизоляцию.