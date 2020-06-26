Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев заявил на заседании парламента 25 июня, что сейчас решено выплатить компенсации 41 медработнику, которые заразились коронавирусом.

Специальная комиссия, которую возглавляет Каратаев, в первую очередь рассмотрела случаи заражения медиков из Ошской области.

Заведующий юротделом минздрава Азамат Жумакеев, состоящий в комиссии, рассказал «Клоопу», что сейчас идет процесс оформления документов.







«Сейчас мы составляем акты, специально разработанные для этих выплат. Мы отправили нескольких врачей донести документы. Сегодня будет заседание, в ходе которого мы подтвердим список медработников. На следующей неделе уже начнут выплачивать», — сказал юрист.

По его словам, вторым этапом специалисты расследуют инфицирование медиков из Нарынской области и дальше по другим областям. Поэтому количество медработников, которым выплатят компенсации, будет увеличиваться.

Замминистра Мадемин Каратаев сказал, что семьям двух медработников, которые скончались, выплатили по 1 млн сомов. Это семьи Жузумкан Кокумбаевой и Альберта Исмаилова, у обоих врачей был диагностирован коронавирус.

Каратаев добавил, что комиссия перед выплатой компенсации выясняет все обстоятельства заражения коронавирусной инфекцией. Компенсация полагается только в тех случаях, когда заражение произошло во время профессиональной деятельности.

«Например, если жена-медик заразилась от мужа-дальнобойщика, то ей компенсация не полагается», — сказал он.

В комиссию из 12 человек входят инфекционисты, эпидемиологи, юристы и представители НПО-сектора для наблюдения за процессом принятия решений.

В начале пандемии коронавируса медработники жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты. При этом минздрав заявлял, что все медицинские работники обеспечены достаточным количеством защитных средств — масками, перчатками и очками.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге 22 июня назвал главную причину инфицирования среди медработников — несоответствие больниц страны современным требованиям.

Кроме этого, по мнению Абдикаримова, многие медработники не соблюдают санитарно-гигиенические правила во время работы.

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразился 21 сотрудник медицины. На 26 июня коронавирусом заразились 669 медработников, 403 из них выписались, двое скончались.