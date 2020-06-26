Замминздрава Мадемин Каратаев сообщил, что пока в стране не будут вводить режим ЧП. О режиме ЧП говорил накануне его коллега, замминздрава Нурболот Усенбаев — он рассказал, что тему о введении режима обсудят на заседании республиканского штаба.

В тот же день о том, что ЧП пока вводить не будут, сообщили в мэрии Бишкека — но предупредили, что в случае несоблюдения санитарных норм и посещения мест скопления людей, что приведет к заражению еще большего числа бишкекчан, это решение могут пересмотреть.

Хотя режим ЧП вводить не будут, определенные меры принимают — например, госорганы попросили рассмотреть возможность удаленной работы. Увеличат контроль на местах скопления людей — рынках, общепитах и так далее.

Введение режима ЧП обсуждали из-за роста смертей пациентов с COVID-19 и самих случаев заражения. Они сильно выросли после окончания режимов ЧП и ЧС, снятия ограничений. Например, из среднестатичтических 30 новых зараженных за день до 100-200 новых зараженных. 26 июня Минздрав сообщил, что коронавирус нашли у 250 человек.

Кроме роста пациентов с COVID-19 растет и число больных с пневмонией с неподтвержденным коронавирусом. 25 мая, например, скорые зафиксировали более 50 пациентов с пневмонией. Минздраву и правительству пришлось принять меры — увеличено число мест в больницах, количество сотрудников в службе 118 и мобильных бригадах.