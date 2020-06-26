Введение карантина с жёсткими правилами, режима ЧП – это последние меры, на которые пойдёт государство при сильном ухудшении эпидемиологической ситуации. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского штаба 26 июня.

По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы такой момент не наступил.

«При этом необходимо содействие граждан в соблюдении всех положенных санитарных правил и требований. Только в этом случае мы сможем избежать введения карантинных запретных мер», – отметил премьер.







Боронов пояснил, что спустя месяц с момента возобновления экономической деятельности эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях ежедневно ухудшается. По данным правительства, около 50% заразившихся не знают, где они могли подхватить инфекцию.

Кроме того, по словам главы правительства, есть проблемы с госпитализацией больных, поступает много жалоб на то, что тяжело дозвониться до линии 118, служба скорой помощи приезжает с опозданием. Он отметил, что действующих в Бишкеке 20 линий недостаточно и их необходимо увеличить «как минимум в 2 раза».

«Помимо проводимой работы по увеличению койка-мест в Бишкеке, в Чуйской области и Оше необходимо подготовить дополнительные места. В случае загруженности медучреждений Бишкека, граждан будут госпитализировать в больницы в Чуйской области», – сказал Боронов.

Он также сказал, что важно быстро завершить ремонт корпусов в обсерваторе «Семетей» и в кратчайший срок подготовить гостиницу «Ак Кеме» для приема заболевших граждан.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что в настоящее время в Бишкеке подготовлено 540 дополнительных мест в медицинских учреждениях для граждан. По его словам, число обращающихся в колл-центр 118 за последние дни увеличилось в 5 раз.

«Вместе с этим, на службе 118 должна работать и психологическая поддержка. Обеспечьте качественную работу диспетчеров, полноценную работу колл-центра, чтобы линия была разгружена и граждане могли дозвониться и получить консультации», – сказал Кубатбек Боронов.

По словам представителей минздрава, при появлении симптомов COVID-19 также рекомендуется звонить семейным врачам по месту проживания, которые проконсультируют и назначат соответствующий курс лечения в случае необходимости.

Первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев сообщил, что муниципалитет ограничит работу точек общественного питания и торговых площадей до 22 часов для проведения дезинфекции.

В ходе заседания Республиканского штаба также обсуждалась финансирование мер по борьбе с пандемией. Минздраву, МЧС и Фонду обязательного медицинского страхования поручено дать расчеты по прогнозируемым расходам на осенний период.

Минздрав за минувшие сутки обнаружил коронавирус еще у 250 человек. Всего по состоянию на 26 июня в стране 4204 случая заражения, из них выздоровели 2162, умерли 43, 1999 получают лечение. 46 в тяжелом состоянии, 12 в реанимации.