На заседании парламента 25 июня депутат Дастан Бекешев поинтересовался у замглавы Государственной службы исполнения наказаний Айваза Кадырова о том, как продвигается расследование избиения бывшего таможенника Эмиля Кимсанова в СИЗО-1. Кадыров ответил парламентарию, что следствие еще не закончено.

* Эмиль Кимсанов — бывший чиновник таможенной службы. Журналисты приписывали его к близкому кругу экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова. Начиная с февраля 2020 года Кимсанов и его близкие записали несколько видеообращений к президенту, где рассказали об угрозах и притеснениях со стороны клана Матраимовых. В последнем видеообращении Кимсанов заявил, что Раим Матраимов просил доставить журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова «живым или мертвым». Токтакунов один из авторов журналистских расследований о контрабанде на таможне, в которых упоминалось имя Матраимова.







«Это не единичный случай. Я думаю это то, что просто в объектив камеры попало. Это же у вас систематически происходит, просто вы в этом не признаетесь. И что показало ваше внутреннее расследование?» — спросил Бекешев.

«Следствие проводится», — ответил Кадыров.

«До сих пор? А что там проводить, если есть камеры, есть медицинские экспертизы? Что еще проводить вам надо?» — вновь спросил Бекешев.

Замглава ГСИН сослался на уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому избиение еще предстоит доказать. Также он ответил,что расследование по факту избиения Кимсанова проводит сам ГСИН, а не Госкомитет по национальной безопасности. Согласно версии ГСИН, которую уже озвучила прокуратура, Кимсанов получил гематомы не от избиения, а от падения с кровати.

Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что по делу об избиении бывшего таможенника начато досудебное производство по статье «Превышение власти». Расследованием должно было заняться ГКНБ.

«ГКНБ расследует по другому факту, там другой факт они выявили и занесли в ЕРПП. Главное следственное управление [ГКНБ] проводит досудебное производство по данному факту. Это связано с другим учреждением и другими сотрудниками […] По Кимсанову [ГКНБ] не расследуют, они расследуют по другому факту», — ответил Кадыров.

«Слушайте, а насколько правильно у вас ведется следствие? Я почему этот вопрос задаю: вы сами контролируете СИЗО, сами себя расследуете?» — спросил депутат.

Кадыров вновь сослался на УПК и заявил, что «все преступления, совершенные на территории учреждения расследуются следственными подразделениями ГСИН».

* Скорее всего Кадыров ссылался на статью «Подследственность» Уголовно-процессуального кодекса (пункт 5 статьи 153), где следователи органов уголовно-исполнительной системы проводят досудебное производство по преступлениям, совершенным на территории исправительных учреждений. Однако в этой статье прописано, что следственные подразделения ГСИН проводят расследование только в том случае, если преступление совершил подозреваемый, обвиняемый или осужденный. Кимсанов же утверждает, что его избили сотрудники СИЗО-1, а не его сокамерники. По статье «Превышение власти» следствие, согласно закону, должны вести ГКНБ или ГСБЭП.

«Когда вы результаты огласите по расследованию?» — задал завершающий вопрос Бекешев.

«Ну как следствие закончится, я не знаю […] Как я могу сказать когда? Как закончат — доложим», — ответил Кадыров.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры позицию ГСИН опровергли и сообщили, что материалы дела по избиению Эмиля Кимсанова были направлены в ГКНБ.

«Была публикация [видео] в интернете, потом от Кимсанова поступило заявление. По результатам рассмотрения данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и дело направили в Генеральную прокуратуру, а уже потом, в соответствии с нормами УПК, мы направили дело для расследования в ГКНБ. Сейчас дело находится в производстве ГКНБ», — сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Наргиза Куватова.

Избиение Кимсанова

В апреле этого года жена бывшего таможенника Мария Заворотняя опубликовала фотографию Кимсанова, где были засняты гематомы на его правой руке. Супруга Кимсанова и его адвокат утверждали, что экс-таможенника избили в СИЗО-1. В тот момент Кимсанов находился там на время следствия по делу избиения его коллеги Автандила Конгантиева — сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева . Это избиение произошло еще зимой 2018 года, его расследовали и, по словам, Кимсанова, дело закрыли.

ГСИН отрицала, что Кимсанов был избит в СИЗО-1 и предположила, что «фотография может быть старой». Когда же появилось видео, где избивают Кимсанова, ведомство заявило, что оно, возможно, «фейковое».

Сам Кимсанов заявил представителям Национального центра по предупреждению пыток, что 4 апреля его избили сотрудники СИЗО-1. Тогда спецпрокуратура сообщила, что по данному факту начато расследование и дело ведет Следственное управление ГКНБ.

Не так давно Кимсанов был переведен в СИЗО-50, где содержатся особо опасные преступники.