После того, как у двух членов кыргызской делегации в Москве подтвердили коронавирус, главу государства Сооронбая Жээнбекова и аппарат президента протестировали. У восьми сотрудников аппарата коронавирус подтвердился.

«Отметим, что с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе, все сотрудники сдадут повторный анализ, соответственно, результаты могут измениться», — сообщает сайт президента.

Накануне на том же сайте написали, что у президента коронавируса нет — его тест отрицательный. Но этот результат тоже может измениться, к концу самоизоляции — его изолировали на три дня после возвращения 24 июня — президента тоже нужно будет проверить повторно.







Как и глава государства, сотрудники его аппарата сейчас работают удаленно.

Коронавирус и день Победы

Коронавирус у заведующего отделом внешней политики Аппарата Президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны Жээнбекова подтвердили 24 июня в Москве, когда кыргызская делегация прилетела на парад Победы. Жээнбеков контактировал с зараженными, потому на парад не явился, и делегация вернулась назад.

Администрация президента сообщала, что когда перед вылетом в Москву делегацию проверяли, у всех были отрицательные тесты на коронавирус. По приезду из Москвы их снова проверили и сначала вирус подтвердился у Сыдыкова и охранника.

Из-за заражения в делегации Жээнбеков не смог встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Прессек кыргызского лидера сообщила, что президенты встретятся 30 июня в Ржеве — однако прессек Путина это опроверг.