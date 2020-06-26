Международная правозащитная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвал президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова отклонить законопроект «О манипулировании информацией».

«Президент Сооронбай Жээнбеков должен отклонить этот закон, если он не намерен принимать участие в репрессиях, которые мы уже наблюдаем среди соседей Кыргызстана в Центральной Азии», — сказал Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии.

Правозащитники считают, что этот законопроект в случае одобрения «станет серьезным шагом на пути к ограничению свободы прессы в стране».







«В своей нынешней форме законопроект уполномочивает власти без распоряжения суда закрывать или блокировать веб-сайты, содержащие информацию, которая считается “неточной” или “ложной”, и закрывать учетные записи в социальных сетях, которые считаются ложными», — говорится в сообщении.

Инициаторка законопроекта Гульшат Асылбаева заявляла, что он поможет бороться с фейковыми аккаунтами в интернете. Согласно документу, при регистрации владельцы веб-сайтов и владельцы учетных записей в социальных сетях должны указывать свои реальные данные.

Законопроект также требует от интернет-провайдеров хранить пользовательские данные, включая фотографии, аудио и видео, до шести месяцев и обмениваться этими данными с государственными органами по запросу. Не ясно, как это будет осуществляться.

Также правозащитники заявляют, что в тексте законопроекта не содержится определения «манипулирования» или «ложной» информации, а также непонятен механизм закрытия или блокировки веб-сайтов или учетных записей.

«Неопределенный характер предлагаемого Кыргызстаном законодательства несомненно создаст атмосферу неопределенности для журналистов и будет способствовать самоцензуре», — сказал Гульноза Саид.

Парламент одобрил законопроект «О манипулировании информацией» во втором и третьем чтениях поздно вечером 25 июня. Из 89 депутатов только 10 проголосовали против законопроекта. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингом возле Белого дома, где активисты требовали, чтобы Асылбаева отозвала документ и сдала свой мандат.

Местные правозащитные организации также выступили против законопроекта. Правовая клиника «Адилет» считает, что действующее законодательство предоставляет судам достаточно средств для рассмотрения заявлений о неточной информации.Общественный фонд «Гражданская инициатива по интернет-политике» в своем анализе утверждает, что законопроект нарушает права человека и международные обязательства Кыргызстана.