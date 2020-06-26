Издание Kaktus.media опубликовало заявление к главе ГКНБ Орозбеку Опумбаеву с просьбой расследовать голосование депутатов за законопроекты 25 июня и привлечь к уголовной ответственности нардепов, голосовавших за отсутствовавших коллег.

Под заявлением подписались представители шести медиаорганизаций — Центра медиаразвития, Фонда расследовательской журналистики, ОО «Журналисты», Независимый союз журналистов, издания Kaktus.media и информагентство 24.kg.

Журналисты считают, что депутаты злоупотребили должностным положением во время голосования за законопроект «О манипулировании информацией», которые может привести к цензуре в интернете. Депутаты одобрили его сразу во втором и третьем чтениях.







Журналиcты сообщили, что депутаты не только голосовали за коллег, которых не было на заседании, но и одобрили законопроекты при несостоявшемся кворуме.

По данным медиаорганизаций, на заседании «присутствовало только 30 депутатов», что в два раза меньше необходимого количества для проведения голосования. Несколько депутатов парламента, с которыми поговорил «Клооп», сообщили, что на заседании было больше парламентариев.

«Таким образом, заседание ЖК, состоявшееся 25 июня 2020 года, должно считаться незаконным, а принятые решения не имеющими юридической силы», — считают заявители.

По их мнению, депутаты «умышленно пошли на преступление» и с нарушениями рассмотрели 61 закон, важный для государства и общества.

«Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 25 июня 2020 года, грубо попирая законы, откровенно демонстрировали игнорирование общественного мнения и нагло протаскивали законопроект [“О манипулировании информацией”], преследуя свои узкие цели», — считают журналисты.

Международная правозащитная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвала президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова отклонить законопроект «О манипулировании информацией».

Иски против депутатов из-за голосования друг за друга

Гражданские активисты уже обращали внимание на нарушение регламента во время голосования депутатов. Юристы из трех организаций — ассоциация «Smart Жаран», партнерская группа «Прецедент» и фонд «Голос свободы» — подали 24 июня административный иск в межрайонный суд на спикера Джумабекова.

Юристы заявили, что Джумабеков во время пленарного заседания 18 июня, несмотря на недостаточное количество нардепов, допустил регистрацию и голосование за отсутствующих депутатов.

«Джумабеков вместо того, чтобы призвать депутатов к соблюдению закона “О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики”, молча наблюдал, как присутствующие депутаты ходили по рядам и нажимали кнопки на ноутбуках отсутствующих депутатов», — написали в своем заявлении активисты.

Ранее депутат Сайдула Нышанов похвастался журналистам, что успевал проголосовать за полряда своих коллег, а теперь успевает только за трех.

Глава общества «Кыргыз жолу» Кадыр Кошалиев подал 20 июня заявление в Генпрокуратуру на Нышанова за то, что тот «постоянно голосует за других депутатов». Заявление находится на рассмотрении.

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