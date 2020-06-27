Депутатка Гюльшат Асылбаева разослала письма журналистам — попросила их учесть, что в законопроекте «О манипулировании информацией» теперь нет пунктов о сборе данных пользователей и блокировке сайтов без суда.

«При рассмотрении концепции проекта закона, мы получили замечания и предложения со стороны медиаэкспертов, и мы учли их», — пишет она.

Асылбаева продолжает рассказывать о пункте про фейки — как и в каждом своем выступлении.







«В статье 5 данного закона прописана норма, где гражданин указывает только свою фамилию, имя и электронный адрес. Больше ничего от пользователей не требуется», — пишет она. Как депутатка планирует обеспечивать исполнение этого пункта — непонятно.

Стал ли законопроект Асылбаевой менее опасным?

Конечно нет. Асылбаева и ее коллеги-сторонники комментируют, как правило, только один пункт закона про фейки. Аргументы приводят довольно спорные — например, инсульт свекрови Асылбаевой из-за комментариев в интернете или выпады аксакалов о том, что нужно жить по исламу, что вообще не связано с законопроектом.

Сейчас Асылбаева говорит, что в законе нет пункта о блокировке без суда — но он был. За это закон критиковал депутат Бекешев.

Он рассказывал, что после вступления закона в силу министерство культуры сможет просить пользователей или владельцев сайтов удалять ту или иную информацию без обращения в суд. В противном случае обратится к провайдеру с тем же требованием.

Даже если блокировку без суда действительно убрали из-законопроекта, минкульт все равно сможет давить на владельцев сайтов и провайдеров, если кто-то обратится с жалобой на фейк.

По замыслу Асылбаевой, минкультуры будет отслеживать тех, кто публикует «ложную информацию», решать, запрещать ее или нет. После решения минкульта пользователь или владелец сайта должны перестать распространять эту информацию.

Если решение минкульта не выполняется, то по решению суда эта информация должна быть заблокирована. Скорее всего, технически придется блокировать целые сайты, ведь заблокировать только одну страницу или статью не удастся.

При этом непонятно, как будет доказываться фейковость информации. Ранее юристы опасались, что эту норму закона будут использовать коррупционеры, требуя запретить журналистские расследования об их деятельности.

Нормы борьбы с неправдивой информацией или оскорблениями, на которые жалуется Асылбаева, в кыргызских законах уже есть — политики регулярно судятся с различными СМИ, часто по очень спорным поводам.

Журналист-расследователь Болот Темиров считает, что с помощью закона будут бороться с независимыми СМИ.

«Под видом борьбы с фейковыми аккаунтами хотите закрыть нам рот. Органы перед выборами закроют под видом борьбы с фейками все независимые СМИ. Я борюсь с фейками. А вы не боретесь, а подменяете факты», — сказал он инициаторкам законопроекта.

Правовая клиника «Адилет» проанализировала законопроект «О манипулировании информацией» и заключила, что он «грубо» нарушает права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Асылбаева любит ссылаться на опыт «борьбы с фейками» в других странах.

Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики» отмечает, что все примеры, приведенные депутаткой, «относятся либо к неудачным инициативам регулирования онлайн пространства, противоречащим международному праву и стандартам в отношении прав человека в цифровую эпоху, либо – к неисполнимым и неработающим механизмам, существенно затрудняющим деятельность онлайн-сервисов и сужающим цифровые свободы пользователей».