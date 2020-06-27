Адвокат Шарабидин Токтосунов сообщил, что экс-депутата Каныбека Осмоналиева отпустили под домашний арест из-за проблем со здоровьем. ГСИН и ГКНБ оказались недоступными для комментариев.

Ранее о домашнем аресте просили близкие экс-депутата. Они дали пресс-конференцию и рассказали, что он болен, нуждается в наблюдении врачей. Они просили отпустить его из СИЗО № 1 под домашний арест, пока он не заразился коронавирусом. Они боялись, что вируса он просто не переживет.

Осмоналиева задержали еще в марте из-за того, что он модерировал митинг в поддержку политика Садыра Жапарова, задержанного еще при правлении Алмазбека Атамбаева.

Митинг прошел 2 марта, сторонники Жапарова требовали его освобождения — власти попросили на решение три дня. Осмоналиев и близкие Жапарова согласились и просили участников митинга уйти, но те не захотели, они требовали немедленной реакции властей и освобождения заключенного политика. Поэтому участники митинга пошли к парламенту и их разогнала милиция.

После милиция задержала Осмоналиева и организаторов митинга, они проходят по делу о попытке захвата власти.