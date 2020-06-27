За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 309 человек. 118 из них в Бишкеке, а 94 — в Оше.

В других областях зараженным в разы меньше — 39 в Ошской области, 23 в Чуйской, 19 в Джалал-Абадской, по пять в Нарынской и Иссык-Кульской и по три — в Таласской и Баткенской.

Пять из новых зараженных — это завозные случаи, остальные контактировали с зараженными.







За сутки выздоровели только 50 человек. 26 пациентов выписали в Бишкеке, семь в Ошской области, шесть в Нарынской, пять в Чуйской, по три в Джалал-Абадской и Оше.

Умерли три человека — две женщины и мужчина. Подробности диагноза минздрав не сообщил.

Общее число заражений по стране достигло 4513 случаев — из них выздоровели 2212, умерли 46, получают лечение 2255. Из получающих лечение 1627 находятся в домашнем карантине и только 628 в больницах, в том числе 12 в реанимации.