Администрация Сооронбая Жээнбекова подтвердила коронавирус еще у девяти человек — таким образом число зараженных приближенных главы государства достигло 17 сотрудников.

В том числе среди зараженных руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев.

«Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщает аппарат президента.







Самого президента проверили по прилету из Москвы — тогда тест был отрицательным.

Туда и обратно

24 июня президент Жээнбеков и его свита отправились в Москву на парад Победы. Их проверили до вылета и коронавирус не подтвердился ни у кого. Но по прилету в Москву вирус подтвердился у двух членов делегации, поэтому президент не стал посещать парад и вернулся вместе со своим аппаратом в Кыргызстан.

В Кыргызстане всех снова протестировали — сразу подтвердился диагноз тех, кого объявили зараженными в Москве. Президент ушел в самоизоляцию на три дня и работал удаленно.