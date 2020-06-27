27 июня с Кыргызстане стало больше на 309 зараженных — именно у такого числа подтвердился коронавирус. 43 из них медики. Кроме того, умерли три пациента с COVID-19.

Общее число заражений по стране достигло 4513 случаев — из них выздоровели 2212, умерли 46, получают лечение 2255. Из получающих лечение 1627 находятся в домашнем карантине и только 628 в больницах, в том числе 12 в реанимации.

Второй тест президента

Прессек президента сообщила «Азаттыку», что оба теста Сооронбая Жээнбекова показали отрицательный результат на коронавирус. Один был сделан в Москве, после того как коронавирус подтвердили у двух членов кыргызской делегации, второй — в Бишкеке. Оба отрицательные.







Но, тем не менее, президент летел одним рейсом с зараженными, он контактное лицо. Чтобы убедиться в здоровье главы государства, нужно проверить его еще раз.

Пока глава государства работает удаленно, его отправили на самоизоляцию.

Аппарат президента и ЦИК

Тем временем еще у девяти сотрудников аппарата президента, контактировавших с зараженными коллегами, подтвердили коронавирус. По информации аппарата, COVID-19 есть у 17 сотрудников, у всех разная тяжесть течения болезни.

Тем временем в Белом доме проводят дезинфекцию, а СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о заражении среди сотрудников аппарата правительства. Впрочем, официального подтверждения от аппарата мы пока не видели.

Коронавирус выявили и у заместителя председателя ЦИК Акылбека Эшимова, теперь он работает удаленно по программе Zoom.

Осталось получить анализы

Скоро глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу, возможно, вернется на работу в продезинфицированное здание. Его выписали из больницы, а к понедельнику он как раз получит результаты анализов.

Ждет результата анализов и мэр Азиз Суракматов. Он лечился на дому, дома получал лечение и его коллега, вице-мэр Мирлан Амантуров. А вот вице-мэр Азиз Алымкулов в больнице — у него развилась пневмония. Если контрольные анализы окажутся отрицательными, значит мэр выздоровел.