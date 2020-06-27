Шоумен Эмиль Токтошев посчитал забавным рекламировать услуги такси, демонстрируя при этом похищение девушки для принуждения к браку.

При этом Токтошев обращается к своей аудитории, предлагая воспользоваться тем, «кто еще не женился» услугами такси.

На видео группа мужчин похищают девушку, их машина не заводится — девушка сначала кричит, а потом предлагает воспользоваться услугами такси. Таким образом все актеры ролика — трое мужчин и девушка, пропагандируют похищение женщин для принуждения к браку, а это преступление. Кроме рекламы ролик несет очевидный посыл — можно похитить незнакомку, даже если она кричит, на самом деле не против похищения.

Это не первый случай, когда похищение пытаются выставить чем-то приемлемым в рекламе и поп-культуре. Похищения — реальная проблема в Кыргызстане, похищение часто заканчивается изнасилованием, девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

Не так давно «Козу гриль» опубликовали рекламу, в которой мужчина простил похищение дочери за кусок мяса. Бренд был вынужден удалить ролик, столкнувшись с критикой — но изначально ни актеры, ни рекламодатель не видели проблемы в том, что пропагандируют преступление.

А несколько лет назад кыргызские рекламщики воспевали похищение женщины в ролике с «невестой», которая согласилась остаться с похитителем из-за «хорошей квартиры». После и авторы рекламы, и рекламодатели оправдывались, что это лишь юмор, не понимая, что подобный юмор делает преступление нормой. Через продукты поп-культуры, рекламу, шутки в обществе успешно закрепляются негативные стереотипы.

Это вообще распространенный ответ рекламодателей и даже создателей сериалов — что похищение женщины это просто шутка и не нужно воспринимать серьезно, и это в стране, где по статистике каждую 17 девушку похитили для вступления в брак без её согласия.

Главные герои кыргызских реклам очень часто люди, пропагандировавшие или оправдывающие преступления, которые в других странах не получили бы рекламных контрактов и остались бы без работы. Так, например, сотовые операторы снимают в рекламе МС Дончу, публично осудившего жертву сексуального насилия, и Эмиля Эсеналиева, считающего, что мужчина может бить женщину, если она его не слушается. Так и Токтошев, считающий забавным похищение женщин, вполне может получить новые рекламные контракты.

Как в Кыргызстане похищают женщин

В 2013 году в уголовном кодексе Кыргызстана ужесточили наказание за похищение девушек для насильственного вступления в брак.

Многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, а под давлением похитителей остаются у них. Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты.

По Уголовному Кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетней предусмотрен лишение свободы от 7,5 до 10 лет и штраф до 200 тысяч сомов.

Резонанс в обществе вызвало убийство молодой Бурулай Турдалы кызы — ее в 2018 году дважды похитил один и тот же мужчина. Когда при втором похищении его задержала милиция, он убил девушку в здании РОВД.

Тогда внимание на дело обратили политики и чиновники, вплоть до президента — а в обществе твердили, что все — больше девушек похищать не будут. Но не прошло и месяца, как стало известно о похищении и изнасиловании молодой бишкекчанки, которую хотели вынудить согласиться на брак с незнакомцем.

Хотя и похитителя Бурулай, и его подельника осудили, а к милиционерам, допустившим убийство девушки, применили санкции, женщин по-прежнему похищают и принуждают к браку — а рекламодатели, создатели сериалов и поп-звезды публично оправдывают преступление.