Комик «Тамашоу» Эмил Токтошев снялся в рекламе с пропагандой похищения женщин — так он пытался продвинуть услуги такси. Служба такси утверждает, что не пыталась нормализировать преступление и ролик — «это юмор».

«Это юмор» — любимая фраза кыргызских рекламщиков и комиков, которые считают, что похищение женщин — это забавно. Сам Токтошев считает, что его видео — это «прикол», «обманка юмор», а не пропаганда. Удалять видео он не стал.

Некоторые кыргызстанцы обратились к комику Токтошеву, рассказав, что он не прав, публикуя такие ролики. В ответ он пожаловался на критику своим поклонникам и опубликовал в сторис аккаунт и фотографию девушки, которая сказала ему, что такую рекламу снимать нельзя. Фотографию он сопровождал едкими комментариями о том, почему она не может его критиковать.

Аудитория Токтошева, которая похвалила его за видео и посчитала это забавным, начала травить девушку. В социальных сетях они стали присылать ей угрозы.

Токошев известный комик в Оше, игравший в «Тамашоу». В УВД Оша «Клоопу» сообщили, что если комик все еще проживает в Оше, то в случае получения жалобы на угрозы милиция может заняться этим делом.