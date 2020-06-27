Минздрав сообщил о смерти еще троих человек с ранее подтвержденным коронавирусом.

В Ошской межобластной больнице скончалась 51-летняя женщина, в больнице Джалал-Абада пациентка 76 лет, в Аксыйской больнице мужчина 74 лет.

Таким образом, за время пандемии умерли уже 46 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Долгое время количество смертей держалось в пределах 20, но после снятия режимов ЧП и ЧС и несоблюдения санитарных правил число смертей начало резко расти.

Растет и число зараженных COVID-19, а также пациентов с пневмонией с неподтвержденным коронавирусом. Врачи сообщают, что больницы переполнены.

Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев подтвердил, что «в последнее время были проблемы с койками» для пациентов.