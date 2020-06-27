На 70 году жизни скончался кыргызский режиссер Бакыт Карагулов, снявший несколько экранизаций произведений классика литературы Чингиза Айтматова.

Известно, что ему стало плохо несколько дней назад, его госпитализировали с кашлем и температурой. Телеведущая Ассоль Молдокматова сообщила, что у режиссера диагностировали коронавирус — но других подтверждений этой версии пока нет. Минздрав был недоступен для комментариев.

Карагулов и Айтматов

Соболезнования семье Карагулова уже принесла дочь классика литературы Чингиза Айтматова Ширин Айтматова. Айтматов занимал важное место в жизни режиссера — он снял как минимум четыре экранизации его произведений и посвятил документальный фильм отцу писателя Торокулу Айтматову.







Бакыт Карагулов был главой «Кыргызфильма», снимал в качестве режиссера как документальное, так и художественное кино.

Его первая киноработа вышла еще в 1970-х годах, а с 1985 по 2003 год он успел снять четыре экранизации по произведениям Айтматова. В 1985 он снял «Плач перелетной птицы» по повести «Лицом к лицу», после экранизировал «Материнское поле» — сняв свой «Млечный путь». А «И дольше века длится день» Карагулов разделил на два фильма — «Буранный полустанок» и «Плач матери о манкурте».

Отрывок из «Плача перелетной птицы»

Карагулов о кино

Уже в 2000-х кроме «Плача матери о манкурте» Карагулов снял документальный фильм «Мыслящий скиф» и художественные ленты «Ата» и «Бешик». На сайте «Кыргызфильма» снятый в 2009 году «Бешик» числится как последний фильм режиссера.

Фильмы Карагулова можно найти в открытом доступе в Youtube — например, на канале «Кыргызфильма» выложен один из первых фильмов Карагулова, получивший тогда награду — лента «Лунная ведьма».

Карагулов помогал молодым кыргызским режиссерам, учил их и с интересом наблюдал за ними. Он счита, что в их фильмах «меньше режиссирования и больше наблюдения», говоря о том, что у современных режиссеров даже в игровом кино довольно много приемов из документалистики. И опасался, что из-за стремления заработать на киноиндустрии «кино умрет».

Одно из последних интервью Карагулов дал журналисту Нарыну Айыпу.