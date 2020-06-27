Минздрав сообщил, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 43 медработников. 19 из них в Бишкеке, по семь в Чуйской области и Оше, четыре в Иссык-Кульской, три в Ошской, два в Нарынской и один в Баткенской.

Выздоровели за сутки 11 медиков.

Общее число заражений среди медработников достигло 712 случаев, выздоровели из них 414, умерли два врача.







Медработникам, заразившимся коронавирусом, полагается компенсация. Почти четыре месяца медики не получали компенсаций за заражение, потому что комиссия минздрава проводила расследование и решала, кому выплачивать деньги, а кому нет.

Прежний премьер выделил на выплаты только 50 миллионов сомов — очевидно, что их не хватит на всех медиков. Его прессек утверждал, что правительство выделит еще средства, если об этом попросит минздрав — но позиция нового премьера Кубатбека Боронова на это неизвестна.

Пока минздрав отчитался, что компенсации по 200 000 сомов выплатят лишь 41 медработнику. Семьям погибших врачей выплатили по миллиону сомов. Комиссия расследовала случаи заражения в Ошской области — медикам этого региона должны выплатить компенсации, и приступила к расследованию заражений медиков в Нарынской области.