Авария с участием автомобиля ГБР произошла 26 июня в Бишкеке — ее запечатлели камеры наблюдения. Видно, как в проезжающую «Тойоту», за рулем которой была певица Асель Кадырбекова, на большой скорости врезается автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР).

В аварии кроме Асель Кадырбековой пострадали водитель и пассажир автомобиля ГБР. Все были госпитализированы. Известно, что у одного из сидевших в автомобиле ГБР сотрясение мозга, но он в стабильном состоянии.

В гораздо более тяжелом состоянии девушка — Кадырбекова находится в коме.

«Она в коме. У нее тяжелая черепно-мозговая травма и перелом шейного позвонка», — сообщил журналистам глава Центра травматологии Сабырбек Джумабеков.