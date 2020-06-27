За последние дни коронавирус подтвердили уже у 17 сотрудников аппарата президента, как минимум у четырех депутатов и ряда сотрудников парламента. Поэтому здание парламента закрыли на дезинфекцию.

Дезинфекцию в парламенте уже проводили — тогда обрабатывали рабочие кабинеты, теперь должны заняться общими пространствами. Дезинфекция — не карантин, время ее проведения зависит от площади обрабатываемого места. Скорее всего, уже в понедельник работающие в здании смогут в него вернуться.

Если повторный результат на коронавирус у президента Сооронбая Жээнбекова снова покажет отрицательный результат, он тоже сможет приступить к работе и вернуться в Белый дом. Сейчас, из-за контакта с зараженными сотрудниками аппарата президента, Жээнбеков работает удаленно из самоизоляции. Известно, что его первый тест на коронавирус был отрицательным.