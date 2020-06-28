Воскресное утро сотрудника «Клоопа» Улугбека Акишева началось со стука в дверь — за ней стояли неизвестные в тряпичных масках, сказали, что якобы из акимиата.

Диалог выглядел так:

— Вы же Улугбек?







— Да.

— Вы же знаете, сейчас коронавирус и все такое.

— Ну и?

— Мы хотели спросить, а что вы делаете завтра?

— Дома сижу, а ваше какое дело?

— Завтра митинг планируется, против закона.

— И?

— А вы пойдёте туда?

— Ваше какое дело?

— Мы настоятельно рекомендуем не ходить.

— Мы все на удаленке и то, что буду делать — не ваше дело.

Акимиаты 28 июня оказались недоступными для комментариев и узнать у них, отправляли ли они своих сотрудников по адресам кыргызстанцев, не удалось.

Воскресный визит к журналисту был не единственным. О гостях в масках, привиравших о том, откуда они на самом деле пришли, и их звонках рассказали и многие другие.

«Акимиатом» представились и пришедшие домой к одной из кыргызстанок, критиковавшей принятие законов, которые могут негативно сказаться на правах человека. Об их визите ей рассказал ее брат.

«Были трое в масках, представились, что с акимиата, но явно с органов, спрашивали вас, сказал что вы за границей, а в чем дело? Ответили, что в понедельник митинг, мы профилактику проводим, не ходите», — сказал он.

«Тоже активист»

К одному из кыргызстанцев также наведались домой, а не найдя парня дома, заставили сестру позвонить ему и представились в разговоре «тоже активистом».

«Меня не было дома, допытывались про меня, про моих родных, осматривали двор. Хотели зайти поискать меня. Но сестра не пустила их. Тогда они попросили ее позвонить мне», — рассказывает он.

Звонящий назвал имя и фамилию потенциального участника митинга и его адрес проживания. Услышав такой вопрос, кыргызстанец спросил, не является ли тот сотрудником ГКНБ. После сложился такой диалог:

— Да, а вы случаем не из ГКНБ?

— Нет, я активист, был бы из ГКНБ, отправили бы повестку.

— Какие вопросы?

— Вы состоите в Партии зелёных и идете на митинг 29 июня?

— Не состою ни в какой партии, на митинг пойду, а что?

— Я тоже активист, только иду 1 июля.

Рассказывать о своем активизме звонящий отказался.

Звонили, спрашивая про мирную акцию, и адвокатессе Евгении Крапивиной — ее незаконно задержали 8 марта на марше за права женщин, вопреки всему выписали штраф, а после суд признал штраф законным.

Крапивина в своих соцсетях сообщила, что ей в субботу позвонили из Свердловского УВД — интересовались, а пойдет ли она на мирный марш за свободу слова, который пройдет 29 июня.

Что за марш?

В понедельник 29 июня в Бишкеке пройдет мирный марш в защиту свободы слова. Начнется он в 12 часов у здания железнодорожного вокзала на бульваре Эркиндик.

В 12:10 участники марша начнут шествие по бульвару в сторону здания парламента. При этом важно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, иметь при себе санитайзеры и маски.

В 13 часов у парламента модераторы скажут речь, участники акции, все также соблюдая санитарные правила, продекламируют лозунги — «Гульшат сдай мандат», «Я не фейк» и «Кул болбо» (не будь рабом).

В 13:30 участники подпишут петицию, а к 14 часам мероприятие закончится.

Марш могут запретить?

Нет, не имеют права.

Марш законный, потому что право на мирные акции обеспечивает главный закон страны — Конституция. А вот контракции и провокации запрещены — хотя на примере марша 8 марта мы можем видеть, что их могут провести специально, чтобы потом задержать пострадавших от нападения.

Любые органы власти, препятствующие праву кыргызстанцев на мирную акцию, нарушают Конституцию и могут быть призваны к ответственности. Собрания более 50 человек запрещены во время режима ЧП, но, как известно, режим уже закончился, а мероприятие пройдет не в тесном помещении, а на открытом пространстве с соблюдением дистанции и санитарных правил.

А вот попытки задержать участников и посадить их в автозак будут нарушением санитарных правил, ведь в автозаке сложно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Чтобы акцию не прервали, важно не реагировать на возможных провокаторов, следовать санитарным правилам и идти по тротуару, а не проезжей части — иначе могут вменить перекрытие дорог. Подобное уже было во время правления Алмазбека Атамбаева на марше за свободу слова, когда некоторых участников, в том числе депутата Каныбека Иманалиева, посадили в автозак после того, как они вышли на проезжую часть. За перекрытие дорог задерживали и мирных участников акции против вырубки деревьев на «Душанбинке» — улице Токтоналиевой в Бишкеке.