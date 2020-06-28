Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили у еще 235 человек. 107 из них в Бишкеке, 45 в Чуйской области, 33 — в Оше. В Джалал-Абадской области 15, Иссык-Кульской 14, а в Баткенской 13. В Ошской области девять, а в Нарынской один.

В 230 случаях коронавирус обнаружили у контактных лиц зараженных, оставшиеся пять — завозные.

27 из новых зараженных — медики. По семь в Бишкеке и Чуйской области, шесть в Оше, по три в Ошской и Иссык-Кульской областях, один в Баткенской.







Один человек умер — это женщина 56 лет, умерла в республиканской больнице.

За сутки выздоровели 30 человек — в Бишкеке из больниц выписали 15 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом, шесть в Джалал-Абадской области, по три в Ошской и Нарынской, два в Чуйской и один в Оше. Шесть из числа выздоровевших — медики.

Всего в стране 4748 случаев заражения, из них умерли 47, выздоровели 2242, продолжают получать лечение 2459. Из них в больнице только 685, 20 в реанимации. Получают лечение дома 1774 человека.