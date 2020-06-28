Главе службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Олегу Запольскому было 39 лет. Он скончался 27 июня, на следующий день после госпитализации.

Медики сообщили, что 3-4 дня Запольский получал лечение дома, в больнице ему подтвердили двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус у него был отрицательным.

Офицера сначала приняли в Нацгоспиталь, после его решили перевести в кыргызско-турецкую больницу и ему стало хуже. Было принято решение отвезти его в клиническую больницу № 1, где, в реанимации, мужчина скончался.

Запольский возглавил СБНОН в январе 2019 года, а бороться с наркобизнесом начал в 2004 году, когда, сразу после окончания университета, поступил на службу в Агентство по контролю наркотиков. Запольский всю свою карьеру в органах посвятил борьбе с наркобизнесом.