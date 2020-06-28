Певица Зере рассказала, что к ней домой звонил неизвестный мужчина, который представился Азаматом. Он говорил с ее отцом Асылбеком Жооданбековым и сказал, что «возможно заглянет» к ним домой — соответственно, он знал не только телефоны, но и адрес Зере и ее отца.

Мужчина спрашивал о возможном участии певицы в Марше за свободу слова, который пройдет 29 июня. Когда она ему перезвонила, он отказался объяснять, кем является, не назвал причину звонка и то, откуда знает данные певицы. Он сослался на срочный звонок и положил трубку.

В программе «Гетконтакт» этот «Азамат» указан под другим именем — «Алмаз 10 отдел». В 10 отделе отвечать о наличии или отсутствии такого сотрудника, а также о том, звонят ли их сотрудники людям, спрашивая об их участии в марше, нам не стали. Сказали, что у них выходной и уточнить информацию они смогут только в будни.







«Клооп» позвонил мужчине и спросил о причинах звонка певице. Тот не смог сразу определиться с версией.

«Можно я не буду отвечать? (…) Интернет сайт посмотрели и решили», — сказал мужчина. Когда его спросили, как и что он мог посмотреть в интернете, чтобы позвонить после этого семье Зере, он сказал, что отец певицы его старый знакомый, «просто он не помнит».

Зере отрицает, что ее отец знаком со звонившим Азаматом-Алмазом — потому что члены семьи не понимают, кто им звонил.

Отвечать «Клоопу» о своей должности мужчина не стал, как и о причинах звонка девушке.

«Я не желаю разговаривать с незнакомыми людьми», — сказал незнакомец.

В дверь стучится незнакомец

Зере — не единственная, к кому звонил незнакомец и спрашивал о марше. К некоторым незнакомцы и вовсе пришли домой — в том числе к сотруднику «Клоопа» Улукбеку Акишеву.

Мужчины утверждали, что они из акимиата и предупредили, чтобы журналист не посещал мирный марш, который, вообще то, разрешен конституцией.

О неожиданных звонках и визитах рассказывали и другие кыргызстанцы.

Кроме того, 28 июня было озвучена информация о ежедневной дезинфекции в Бишкеке, которая начнется 29 июня. По небывалому совпадению именно на маршруте мирной акции — продлится дезинфекция рабочий день, с 9 до 18 часов.