Сначала СМИ писали о возможном заражении в правительстве, ссылаясь на свои источники, и вечером 27 июня пресс-службе правительства пришлось подтвердить информацию.

Она сообщила, что коронавирус подтвердили у 26 сотрудников аппарата правительства. Два дня назад вирус подтвердили у 11 человек, следом — у еще 15. Среди зараженных — советник премьера Артем Новиков и неназванный помощник премьера. А новое лицо в аппарате — его руководитель Таалайбек Темиралиев — находится в самоизоляции, потому что контактировал с зараженным.

Из-за того, что зараженные отправлены на лечение в домашний карантин, а контактировавшие с ними самоизолировались, большинство сотрудников работают удаленно.

Ранее коронавирус подтвердили у 17 сотрудников аппарата президента, среди сотрудников парламента и мэрии Бишкека также есть зараженные. В том числе лечение получают некоторые депутаты и мэр Бишкека Азиз Суракматов.