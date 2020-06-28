Республиканский штаб сообщил о смерти 56-летней женщины с подтвержденным коронавирусом — она получала лечение в Республиканской клинической больнице. Так число смертей достигло 47.

Количество умерших с подтвержденным коронавирусом резко выросло в последний месяц, как и число случаев заражения. Кроме того выросло и количество пациентов со всеми симптомами COVID-19, пневмонией, но тест на коронавирус у них отрицательный. Пациенты с пневмонией тоже умирают.

Хотя Минздрав не раз заявлял, что места в больницах есть, врачи говорили об обратном. И министерству пришлось признать нехватку коек и увеличить количество мест, где могут получать лечение пациенты с пневмонией — если у них отрицательный тест на коронавирус, их лечат отдельно от пациентов с COVID-19.

Всего в стране 4748 случаев заражения, из них умерли 47, выздоровели 2242, продолжают получать лечение 2459. Из них в больнице только 685, 20 в реанимации. Получают лечение дома 1774 человека.