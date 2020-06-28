Накануне к потенциальным участникам марша за свободу слова приходили неизвестные и представлялись акимиатом — они предупреждали, чтобы люди не выходили отстаивать свои права 29 июня.

Были ли это представители акимиата на самом деле, пока подтвердить не удалось. Но сегодня мэрия сообщила, что в Бишкеке проведут массовую дезинфекцию — начнется она в день марша, а обрабатывать будут именно те улицы, которыми должны пройти участники акции.

«Обработка квадрата от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу и от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова, Эркиндик, площадь Ала-Тоо, Дубовый парк, парк Панфилова», — сообщает мэрия и просит горожан не выходить на улицу, дезинфекцию будут проводить с 9 до 18 часов.







Причина, по которой экстренно решили провести дезинфекцию именно по этому маршруту, неизвестна. Но свидетели сообщили, что 27 июня видели, что в мэрию наведались представители силовых структур. Подтвердить визит силовиков в мэрии и у представителей органов не удалось.

Что за марш?

В понедельник 29 июня в Бишкеке пройдет мирный марш в защиту свободы слова. Начнется он в 12 часов у здания железнодорожного вокзала на бульваре Эркиндик.

В 12:10 участники марша начнут шествие по бульвару в сторону здания парламента. При этом важно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, иметь при себе санитайзеры и маски.

В 13 часов у парламента модераторы скажут речь, участники акции, все также соблюдая санитарные правила, продекламируют лозунги — «Гульшат сдай мандат», «Я не фейк» и «Кул болбо» (не будь рабом).

В 13:30 участники подпишут петицию, а к 14 часам мероприятие закончится.

Что стало причиной марша?

Кыргызстанцы недовольны принятием законов, ограничивающих права человека. В том числе законом «О манипуляции информацией», который депутаты описывают как борьбу с фейками.

Но юристы опасаются, что власти будут использовать закон в своих целях и фейками будут признавать критиков власти. Сайты смогут блокировать за якобы фейковую информацию — для этого нужно будет подать жалобу в Минкульт. Как определять фейковость информации будет министерство, подвергнувшее цензуре выставку о правах женщин и похоронившее мумию, непонятно.

Юристы опасаются, что возможностью жаловаться в Минкульт будут пользоваться коррупционеры, чтобы блокировать и запрещать расследования о коррупции.

В текущем законодательстве уже есть нормы борьбы с фейковой информацией, и их нередко используют для давления на неугодных. Например, власти вынуждали извиняться на видео и называть ранее озвученную информацию лживой, когда кыргызстанцы рассказывали о недостаточном количестве средств защиты у врачей или замалчиваемых случаях заражения COVID-19.

Иногда заставляли признать лживой даже то, что уже признали власти. Так было с жителем Сокулука, которого вынудили извиниться за сообщение о коронавирусе в местной администрации — хотя ранее информацию о карантине в сокулукском акимиате уже подтвердило полпредство в Чуйской области.