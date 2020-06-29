Это расследование частично основано на архиве документов, который журналистам передал Айеркен Саймаити перед тем, как его убили. На этой странице мы впервые публикуем архив целиком.
В серии расследований «Кланы, коррупция и контрабанда на Шёлковом пути» «Азаттык», OCCRP и «Клооп» опирались на доказательства, которые предоставил человек, назвавший себя специалистом по отмыванию денег. Благодаря этому журналисты рассказали, как из Кыргызстана были выведены $700 млн — в том числе, выручка подпольной империи грузоперевозок семьи Абдукадыр.
Выпуск расследований в конце прошлого года вызвал негодование в Кыргызстане — в том числе из-за того, что, как следовало из историй, Раимбек Матраимов, влиятельный бывший чиновник таможни, был причастен к этому бизнесу и заработал на нём. Никакого серьёзного официального расследования коррупции, раскрытой в тех материалах, так и не последовало.
Семья Абдукадыр, которая управляет подпольной империей, никак не отреагировала на публикации, в отличие от влиятельной семьи Матраимовых, многие члены которой работали или работают на высоких должностях в правительстве. Матраимовы настойчиво отрицали факты, приведенные в историях. После выпуска расследования, они подали в суд на «Азаттык» и «Клооп». Этот процесс всё ещё продолжается.
Семья Матраимовых, их сторонники и даже некоторые правительственные структуры ставили под сомнение подлинность финансовых документов, использованных в расследовании, утверждая, в том числе, что Айеркен Саймаити дал журналистам подделки. Саймаити, ставшего фигурантом расследования кыргызских спецслужб, убили в Стамбуле незадолго до выпуска первой части расследования.
Журналисты сделали всё возможное, чтобы перепроверить достоверность предоставленных документов. Во многих случаях, удалось сопоставить суммы и другие детали из документов с записями из общественно доступных реестров информации, включая реестры недвижимости в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Небольшая выборка банковских записей из США, полученная журналистами, подтвердила десятки денежных переводов, которые совершил Саймаити — это позволило убедиться, что он предоставил, в основном, настоящие документы. OCCRP и партнёры уверены в достоверности материалов в том виде, в каком они были выпущены. Более того, полученные после этого записи из американских банков еще раз подтверждают целый ряд документов.
В интересах полной прозрачности, мы выпускаем оригиналы всех документов, использованных в расследовании, а также дополнительные банковские документы, полученные из Соединенных Штатов. Мы скрыли в документах некоторые номера счетов и имена частных лиц.
Интерактивная карта ниже содержит информацию обо всех 843 транзакциях из архива Саймаити. Карта показывает, какие суммы и в какие страны отправлялись из Кыргызстана и Турции. В случае, когда транзакции подтверждаются отдельными документами, эти документы можно скачать по отдельности или общей папкой. Бухгалтерская ведомость, в которой Саймаити вел учет переводам, также доступна для скачивания. Мы удалили транзакции с признаками дублирования и немного отформатировали данные, чтобы пользоваться страницей было удобнее.
Интерактивная карта
Документы
Нажмите здесь, чтобы скачать все документы одним архивом.
Нажмите здесь, чтобы скачать книгу учета Саймаити.
Нажмите здесь, чтобы скачать исходные данные для интерактивной таблицы.
Мы также публикуем отдельный архив документов Саймаити. Эти счета, фальшивые кредитные соглашения, договоры купли-продажи и книги учета позволяют лучше понять, как он годами управлял огромной схемой по отмыванию денег.
Нажмите здесь, чтобы скачать счета.
Нажмите здесь, чтобы скачать поддельные кредитные договоры и договоры купли-продажи.
Нажмите здесь, чтобы скачать другие личные книги учета и заметки Саймаити.