Это расследование частично основано на архиве документов, который журналистам передал Айеркен Саймаити перед тем, как его убили. На этой странице мы впервые публикуем архив целиком.

В серии расследований «Кланы, коррупция и контрабанда на Шёлковом пути» «Азаттык», OCCRP и «Клооп» опирались на доказательства, которые предоставил человек, назвавший себя специалистом по отмыванию денег. Благодаря этому журналисты рассказали, как из Кыргызстана были выведены $700 млн — в том числе, выручка подпольной империи грузоперевозок семьи Абдукадыр.







Выпуск расследований в конце прошлого года вызвал негодование в Кыргызстане — в том числе из-за того, что, как следовало из историй, Раимбек Матраимов, влиятельный бывший чиновник таможни, был причастен к этому бизнесу и заработал на нём. Никакого серьёзного официального расследования коррупции, раскрытой в тех материалах, так и не последовало.

Семья Абдукадыр, которая управляет подпольной империей, никак не отреагировала на публикации, в отличие от влиятельной семьи Матраимовых, многие члены которой работали или работают на высоких должностях в правительстве. Матраимовы настойчиво отрицали факты, приведенные в историях. После выпуска расследования, они подали в суд на «Азаттык» и «Клооп». Этот процесс всё ещё продолжается.

Семья Матраимовых, их сторонники и даже некоторые правительственные структуры ставили под сомнение подлинность финансовых документов, использованных в расследовании, утверждая, в том числе, что Айеркен Саймаити дал журналистам подделки. Саймаити, ставшего фигурантом расследования кыргызских спецслужб, убили в Стамбуле незадолго до выпуска первой части расследования.

Журналисты сделали всё возможное, чтобы перепроверить достоверность предоставленных документов. Во многих случаях, удалось сопоставить суммы и другие детали из документов с записями из общественно доступных реестров информации, включая реестры недвижимости в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Небольшая выборка банковских записей из США, полученная журналистами, подтвердила десятки денежных переводов, которые совершил Саймаити — это позволило убедиться, что он предоставил, в основном, настоящие документы. OCCRP и партнёры уверены в достоверности материалов в том виде, в каком они были выпущены. Более того, полученные после этого записи из американских банков еще раз подтверждают целый ряд документов.

В интересах полной прозрачности, мы выпускаем оригиналы всех документов, использованных в расследовании, а также дополнительные банковские документы, полученные из Соединенных Штатов. Мы скрыли в документах некоторые номера счетов и имена частных лиц.

Интерактивная карта ниже содержит информацию обо всех 843 транзакциях из архива Саймаити. Карта показывает, какие суммы и в какие страны отправлялись из Кыргызстана и Турции. В случае, когда транзакции подтверждаются отдельными документами, эти документы можно скачать по отдельности или общей папкой. Бухгалтерская ведомость, в которой Саймаити вел учет переводам, также доступна для скачивания. Мы удалили транзакции с признаками дублирования и немного отформатировали данные, чтобы пользоваться страницей было удобнее.