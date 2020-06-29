В Кыргызстане за сутки на 29 июня выявили 269 новых случаев заражения коронавирусом. «Клооп» публикует дайджест о заражениях, которые стали известны СМИ за прошедший день.

У президента оба теста отрицательные

Президент Сооронбай Жээнбеков сдал повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В пресс-службе президента сообщили, что Жээнбеков принял решение принять участие в заседании Жогорку Кенеша 30 июня после своей трехдневной самоизоляции.







30 июня состоится последнее заседание перед перерывом у парламента, который продлится до осени. Они вернутся к работе в сентябре, и у этого созыва останется примерно месяц работы до выборов, которые запланированы на октябрь.

Депутаты парламента сдали тесты на COVID-19

Также со ссылкой на Жогорку Кенеш 24.kg сообщает, что все депутаты парламента сдали ПЦР-анализ на коронавирус.

В издании уточнили, что, по предварительным данным, других инфицированных среди парламентариев нет.

По данным на 28 июня коронавирус в стенах парламента подтвержден у четырех депутатов и четырех сотрудников аппарата Жогорку Кенеша.

Положительный результат у замглавы минфина

Издание 24.kg со ссылкой на Министерство финансов сообщает, что у замглавы ведомства Абдыбалы тегин Суеркула подтвердился коронавирус.

Сейчас он находится на самоизоляции, а его состояние оценивают как удовлетворительное.

Коронавирус в Министерстве экономики

В Министерстве экономики изданию 24.kg подтвердили, что коронавирус подтвердился у семи сотрудников.

COVID-19 также обнаружили и у замглавы минэкономики Бекболота Алиева.

Все сотрудники с положительным результатом теста находятся на самоизоляции.

COVID-19 в ГКНБ

Kaktus.Media со ссылкой на сотрудников силовых структур сообщает, что среди сотрудников Госкомитета нацбезопасности и находящихся в СИЗО ГКНБ выявили зараженных COVID-19.

Сотрудники силовых структур рассказали изданию, что среди арестованных и сотрудников комитета есть зараженные коронавирусом. При этом есть сотрудники, которые уже находятся в обсервации или на самоизоляции.

В пресс-центре ГКНБ пока никак не комментируют информацию о зараженных.

На 29 июня в республике зафиксировано 5 017 случаев заражения коронавирусом. За все время из стационаров с выздоровлением выписали 2 294 пациента. На лечении находятся 2 677 пациентов. Умерли за время пандемии 50 человек.