Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании Жогорку Кенеша 30 июня.

Согласно Конституции, на этом заседании новые члены правительства Кыргызстана принесут присяги в присутствии главы государства.

Ранее в пресс-службе президента сообщили, что оба теста Сооронбая Жээнбекова показали отрицательный результат на коронавирус. Один был сделан в Москве, после того как коронавирус подтвердили у двух членов кыргызской делегации, второй — в Бишкеке. Оба отрицательные.

После этого Жээнбеков работал удалённо из государственной резиденции «Ала-Арча».

30 июня состоится последнее заседание перед перерывом у парламента, который продлится до осени. Они вернутся к работе в сентябре, и у этого созыва останется примерно месяц работы до выборов, которые запланированы на октябрь.