Около половины всех пожертвований, полученных фондом влиятельной кыргызской семьи Матраимовых, связаны с незаконной подпольной сетью.

Благотворительный фонд политически влиятельной в Кыргызстане семьи Матраимовых получил от подпольной сети, отмывшей миллионы из бедной центральноазиатской страны, гораздо больше средств, чем было известно ранее — об этом говорят новые банковские документы.







В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова получил, насколько это общеизвестно, $1,4 млн пожертвований, и примерно половина из них сомнительного происхождения.

Эти деньги, судя по всему, были частью средств подпольной империи грузоперевозок уйгурской семьи Абдукадыр, которая действовала при потворстве кыргызских таможенников.

Самый влиятельный член семьи Матраимовых — бывший зампредседателя таможенной службы Раимбек Матраимов — покровительствовал этому подпольному бизнесу и наживался на нем. Доказательства этого обнаружили журналисты RFE/RL, OCCRP и «Клоопа» в предыдущем расследовании проекта «Кланы и коррупция на Шелковом пути».