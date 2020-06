Данные из банков

Как бы это ни было иронично, журналисты смогли получить банковские документы только после того, как семья Матраимовых подала в суд на радио «Азаттык» и «Клооп» в ответ на проведенное расследование.

Благодаря особенностям законодательства США в части получения дополнительных доказательств при зарубежных судебных спорах, RFE/RL затребовало от банков Deutsche Bank Trust Company America и The Bank of New York Mellon данные о переводах Саймаити в адрес фонда Матраимовых. Эти учреждения были корреспондентскими банками для переводов в долларах США.

В ответ на запрос банки представили информацию о 66 уникальных переводах.