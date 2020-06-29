Около половины всех пожертвований, полученных фондом влиятельной кыргызской семьи Матраимовых, связаны с незаконной подпольной сетью.
Благотворительный фонд политически влиятельной в Кыргызстане семьи Матраимовых получил от подпольной сети, отмывшей миллионы из бедной центральноазиатской страны, гораздо больше средств, чем было известно ранее — об этом говорят новые банковские документы.
В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова получил, насколько это общеизвестно, $1,4 млн пожертвований, и примерно половина из них сомнительного происхождения.
Эти деньги, судя по всему, были частью средств подпольной империи грузоперевозок уйгурской семьи Абдукадыр, которая действовала при потворстве кыргызских таможенников.
Самый влиятельный член семьи Матраимовых — бывший зампредседателя таможенной службы Раимбек Матраимов — покровительствовал этому подпольному бизнесу и наживался на нем. Доказательства этого обнаружили журналисты RFE/RL, OCCRP и «Клоопа» в предыдущем расследовании проекта «Кланы и коррупция на Шелковом пути».
Прочитайте предыдущую серию расследований, чтобы узнать больше о том, как семья Абдукадыр сделала огромное состояние на контрабанде товаров из Китая в Центральную Азию.
Расследование было частично основано на документах, предоставленных Айеркеном Саймаити — бизнесменом, который признался в отмывании денег и обвинил Матраимова в том, что тот сыграл важную роль в этой коррупционной схеме. Позже, в ноябре 2019 года, Саймаити застрелили в стамбульском кафе.
Саймаити утверждал, что отмыл $700 млн доходов от подпольного бизнеса из Кыргызстана — при этом он также говорил, что совместно с женой отправлял часть этих денег в благотворительный фонд семьи Матраимовых, объясняя, что переведенные средства были долей Раимбека Матраимова за содействие в работе схемы.
Прочитайте одно из предыдущих расследований, в котором раскрывается имущество Матраимовых в Дубае, включая их совместный проект с семьей Абдукадыр. Саймаити отправил десятки миллионов долларов Абдукадырам в Дубае.
Матраимовы отрицали какие-либо связи с Саймаити, признав только то, что его жена пожертвовала $200 тысяч на благотворительность якобы от имени бизнесмена, которого они отказались назвать.
Искендер Матраимов, старший брат Раимбека и депутат парламента, заявил, что цель семейного благотворительного фонда — продвижение «здорового образа жизни», что пожертвования представляли собой «закят», исламскую форму благотворительности, что донорами были его «зарубежные друзья», и что они не хотели, чтобы их имена разглашали.
Когда весной прошлого года радио «Азаттык» опубликовало первое расследование о том, как Саймаити отмывал деньги, финансовая полиция Кыргызстана провела предварительное расследование, в котором представила обзор пожертвований, полученных благотворительным фондом Матраимовых.
В заявлении финпола был список из десяти доноров фонда — якобы только они делали пожертвования с 2014 по 2019 год. По информации полиции, эти доноры, обозначенные инициалами, перечислили фонду в общей сложности $1,4 млн.
Одним из доноров с инициалами W.B., похоже, была жена Саймаити — Вуфули Бумайлияму.
Полученные данные от американских банков раскрывают личности еще трех из десяти доноров. Несмотря на то что кыргызская милиция не отмечала эти платежи как подозрительные, а семья Матраимовых отрицает любые нарушения, анализ показал, что все трое имели явные связи с Саймаити и деньгами, которые он отмывал из Кыргызстана.
Данные из банков
Как бы это ни было иронично, журналисты смогли получить банковские документы только после того, как семья Матраимовых подала в суд на радио «Азаттык» и «Клооп» в ответ на проведенное расследование.
Благодаря особенностям законодательства США в части получения дополнительных доказательств при зарубежных судебных спорах, RFE/RL затребовало от банков Deutsche Bank Trust Company America и The Bank of New York Mellon данные о переводах Саймаити в адрес фонда Матраимовых. Эти учреждения были корреспондентскими банками для переводов в долларах США.
В ответ на запрос банки представили информацию о 66 уникальных переводах.
Речь идет об операциях на общую сумму $470 тысяч, которые включают в себя банковские переводы от компаний, базирующихся в Турции и Дубае. В качестве назначений перевода этих денег в фонд Матраимовых были указаны коммерческие обоснования, такие как «оплата текстиля» или «покупка электроники», что также вызывает вопросы, потому что финансовая полиция Кыргызстана заявила, что фонд «не ведет никакой коммерческой деятельности».
Ранее Саймаити говорил журналистам, что использовал различные компании, чтобы скрыть происхождение денег, пересылаемых на благотворительность, в том числе компании в Объединенных Арабских Эмиратах. В качестве доказательства он представил записи о денежном переводе из Дубая, подлинность которых теперь независимо подтверждена данными из американских банков.
Наряду с $200 тысячами, отправленными женой Саймаити, новые данные о трансакциях дают нам общую сумму $670 тысяч, полученных через сеть отмывания денег. Это почти половина общей суммы, переданной на благотворительность в фонд Матраимовых в период с 2014 по 2019 год, согласно данным финансовой полиции Кыргызстана.
Раимбек Матраимов, как известно, никогда не сталкивался с официальными обвинениями в коррупции, и он и его родственники отрицают, что наживаются незаконными путями. Ни Раимбек Матраимов, ни его брат Искендер Матраимов, член кыргызского парламента, не ответили на просьбу о комментариях. Советница депутата Матраимова попросила больше времени для комментариев, но не ответила до выхода этой публикации.
Что говорил Саймаити
Саймаити изначально утверждал, что перевел в общей сложности почти $2,4 млн в благотворительный фонд Матраимовых.
В качестве доказательства он передал журналистам документы, связанные с семью предполагаемыми переводами в фонд. Матраимовы признали, что получили $200 тысяч от его жены, но оспорили подлинность оставшихся документов.
До самой смерти Саймаити продолжал утверждать, что все документы были подлинными. Однако журналисты не смогли подтвердить подлинность спорных документов по независимым источникам; не подтверждают их и банковские данные из США.
Более подробную информацию о том, какие записи какими источниками подтверждаются, смотрите на диаграмме ниже.
Турецкий спонсор
Один из трех выявленных доноров Матраимовых — гражданин Турции по имени Дильшат Артыш, который, согласно данным американского банка, 19 октября 2015 года перевел в фонд Матраимовых 170 тысяч 633 доллара.
В открытых источниках об Артыше немного информации. Саймаити описал его как человека, занимающегося бизнесом Абдукадыров в Турции.
Предоставленная Саймаити выписка из банка и его электронная таблица с операциями свидетельствуют о том, что Артыша неоднократно задействовали в том, что он называл сетью отмывания денег.
Согласно этим записям, в 2014—2015 годах Саймаити отправил Артышу 13 электронных переводов на общую сумму $2,35 млн. Номер банковского счета Артыша в электронной таблице Саймаити совпадает с номером, указанным в новых банковских данных.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть в интерактивной инфографике переводы, связанные с Артышем.
Саймаити также предоставил журналистам фотографию турецких водительских прав Артыша, данные которых совпадают с его турецким ID-номером. Под этим же ID-номером Артыш указан в других базах Турции, например, в базе данных о компаниях.
Исходя из этих данных, Артыш, судя по всему, также участвует в бизнес-империи Абдукадыров, чьи деньги Саймаити отмывал.
Часть банковских выписок, предоставленных Саймаити, показывает, что в 2014 году Артыш внес десятки тысяч долларов на банковский счет Palvan Insaat Turizm — основной турецкой компании Абдукадыров. Те же документы указывают, что он получил от этой компании несколько платежей.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть переводы Артыша в и из Palvan Insaat Turizm в интерактивной инфографике.
Артыш написал в письме журналистам, что он ведет дела с Абдукадырами на протяжении долгого времени. По его словам, он узнал о фонде Матраимовых, пока жил в Стамбуле, а отправленные им деньги — это закят, исламская форма благотворительности.
Артыш также описал себя как бизнесмена, который часто ведет дела в Центральной Азии. Он сказал, что полученные от Саймаити деньги были оплатой за товары и услуги, которые заказали другие предприниматели.
Журналистам удалось найти только незначительные следы деловой активности Артыша в регионе в те времена, когда был сделан перевод в фонд Матраимовых. У двоих турецких компаний Артыша, которыми он владел тогда, нет своего сайта.
Среди всего этого есть одно значимое исключение: в декабре 2018 года Артыш основал новую компанию, которая позже приобрела 30 процентов в другой компании из Узбекистана, вовлеченной в спорный градостроительный проект за $430 млн. Узбекская служба «Би-би-си» тогда цитировала чиновников, которые заявили, что местные жители могут быть выселены, чтобы строительство могло продолжиться.
Артыш не ответил на дальнейшие вопросы о происхождении этих средств.
Подставные компании
В интервью за несколько недель до убийства Саймаити указал на два конкретных перевода в фонд Матраимовых.
«Это мои переводы из Турции и от имени турков и их компаний, — сказал Саймаити. — Там $160 тысяч и $140 тысяч».
В беседе Саймаити не произносил названия компаний, которые переводили деньги. Но с помощью недавно полученных банковских данных, похоже, их можно выяснить.
В случае с переводом $160 тысяч Саймаити прислал журналистам подтверждающие документы: бланк перевода и квитанцию о трансакции, подтверждающую перевод в благотворительный фонд Матраимовых от дубайской фирмы Alwasl General Trading FZE.
Изначально журналисты не смогли самостоятельно проверить подлинность этих записей, но полученные от американских банков данные совпадают с содержащимися в них реквизитами, включая сумму сделки в 159 тысяч 965 долларов, дату перевода, его назначение (указанное как «покупка электроники»), а также номер счета.
Журналисты нашли мало информации в открытых источниках о какой-либо деловой активности Alwasl, за исключением импорта четырех партий замороженных кальмаров из Индии в Турцию в августе 2017 года на сумму примерно $336 тысяч. Эта информация появилась в записях об импорте/экспорте, полученных вашингтонской аналитической группой C4ADS.
Сами представители Alwasl не ответили на просьбу прокомментировать этот перевод.
Вторая компания, которая, как стало известно, перевела деньги в фонд Матраимовых, — это турецкая фирма с громоздким названием Star Crystal Kuyumculuk Gida Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, что в переводе с турецкого означает «Общество с ограниченной ответственностью “Стар Кристал Драгоценности Еда Текстиль Туризм Промышленность и Торговля”». Эта компания принадлежит человеку по имени Айбек Улучай, о котором репортеры не нашли почти никакой информации.
По данным американских банков, как и дубайская Alwasl, турецкая Star Crystal для перевода 139 тысяч 965 долларов в фонд Матраимовых указала коммерческое основание: «оплата текстиля». Сумма этого перевода соответствует перечислению $140 тысяч в фонд кыргызской семьи – этот перевод упоминал Саймаити.
Саймаити часто использовал разные варианты фразы «за текстиль» в качестве назначения своих транзакций, объясняя, что эта техника использовалась для перевода денег под видом других целей. Маскировка крупных платежей под деловые операции — распространенный метод отмывания денег. Нажмите здесь, чтобы посмотреть в инфографике 78 транзакций, которые Саймаити пометил как «текстиль».
Журналисты обнаружили множество связей между Саймаити и Star Crystal.
В первую очередь квитанция об электронном переводе, предоставленная Саймаити, показывает, что 24 апреля 2017 года небольшая кыргызская фирма, которой он управлял, перевела в компанию 499 тысяч 200 долларов за «текстильные материалы». Номер банковского счета в Турции, указанный в документе, совпадает с тем, с которого Star Crystal перевела деньги в фонд Матраимовых в качестве платы «за текстиль».
В том числе были и другие связи со Star Crystal — через сеть теневых курьеров, которых Саймаити использовал для вывоза из Кыргызстана огромных сумм отмытых денег.
Документ, который предоставил Саймаити, показывает, что один из его курьеров вылетел из Бишкека в стамбульский аэропорт Ататюрк в марте 2017 года, задекларировав по прибытии сумму $801 тысячу. В таможенной декларации он указал, что деньги принадлежали Star Crystal.
Саймаити также предоставил журналистам турецкую декларацию, в которой другой курьер из Кыргызстана указал, что он привез 10,48 килограмма золота в Стамбул в том же месяце. Star Crystal была указана в этой декларации как владелец этого золота.
Прошлым летом тот же курьер внес $9880 на турецкий банковский счет жены Саймаити — на следующий же день она сняла аналогичную сумму со своего счета. Тот же самый счет был использован несколькими месяцами позже для отправки одного из двух ее «пожертвований» в благотворительный фонд Матраимовых.
Несмотря на многочисленные усилия, связаться с Star Crystal не удалось. У другой компании, зарегистрированной в том же месте, также не было контактной информации.