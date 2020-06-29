В Бишкеке прошел мирный марш #ReАкция 3.0 за свободу слова и против подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым закона депутатки Гюльшат Асылбаевой «О манипулировании информацией». На марше приняли участие около 1000 человек.

Мирный марш начался в 12:30. Участники акции прошли от железнодорожного вокзала в начале бульвара Эркиндик до стен парламента.

Из политиков на марше присутствовал экс-депутат парламента Омурбек Текебаев. Он, как и собравшиеся, высказался против принятия законопроекта.







«В Кыргызстане должен быть самый свободный интернет в Центральной Азии. Мы можем это сделать. Если закон будет подписан президентом, то это нас отбросит в ряды тоталитарных стран», — заявил он журналистам и собравшимся.

На марше обошлось без провокаций, а собравшиеся горожане во время движения скандировали лозунги «Я не фейк», «Гюльшат, сдай мандат» и требования к президенту Сооронбаю Жээнбекову не подписывать закон и наложить на него вето.

Уже у здания парламента модераторы и собравшиеся скандировали лозунги против депутатов парламента.

«Мы родились свободными, и никто не сделает нас рабами. И кучка фейковых депутатов не может закрыть нам рот. Из-за нашей пассивности, мы получили конченый парламент», — заявил один из модераторов Урмат Джаныбаев.

Протестующие также настаивали на том, что во время принятия скандального законопроекта в парламенте не было кворума и в зале заседаний было слишком мало депутатов.

«Нет кворума, нет закона!» — скандировали собравшиеся.

Поле скандирования лозунгов состоялся сбор подписей на заявлениях в ГКНБ и Генеральную прокуратуру.

В них требуется признать законопроект «О манипулировании информацией» нелегитимным. Также собравшиеся на мирном марше подписали обращение к президенту с требованием наложить вето на этот проект закона.

Текстовая трансляция: Бектур Искендер, Анна Капушенко, Ислам Розиев, Камила Баймуратова.

Видеотрансляция: Бекжан Асылбеков, Рустам Халимов, Айдай Токоева, Алмир Алмамбетов.