Кто стоит за Adil Global?

С юридическим владельцем Adil Global не удалось связаться для комментариев. С журналистами смог поговорить его брат Исмаил Кашкарий, гражданин Турции. Он сказал, что лично знал Саймаити и обедал с ним один или два раза. Кашкарий утверждал, что он сам владеет компанией Adil Global — хотя это не подтверждается документами из реестра компаний. По его словам, компания занималась «грузоперевозками» и поставляла товары в Узбекистан и Кыргызстан. Он не смог прямо ответить, когда его спросили, получала ли Adil Global когда-нибудь товары из Великобритании, и сказал, что не помнит, совершались ли денежные переводы в Лондон.

В ноябре 2016 года турецкие власти задержали в стамбульском аэропорту «Ататюрк» семерых узбекских и киргизских мужчин, которые вместе прибыли на одном самолете, перевозя $9,5 млн. наличными.

Через несколько дней Кашкарий заявил, что $5,36 млн из этих денег принадлежат его компании, и что они — часть его законной коммерческой деятельности. Эта компания, как выяснили журналисты, использовала тот же официальный адрес, что и Adil Global. (Саймаити управлял сетью теневых курьеров, перевозивших наличные из Кыргызстана в Стамбул, но неясно, работал ли он с теми задержанными в Турции).