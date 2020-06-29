В одном из последних своих интервью до убийства в ноябре прошлого года Айеркен Саймаити заявил, что отправлял миллионы фунтов в Лондон для влиятельного бывшего кыргызского чиновника. Что же случилось с этими средствами, о которых говорил сознавшийся в отмывании денег бизнесмен?
Перед тем, как Айеркена Саймаити застрелили в Стамбуле в ноябре прошлого года, он успел раскрыть целое кладбище секретов, связанных с отмыванием денег из Кыргызстана от имени семьи Абдукадыр.
Эти разоблачения стали основой для многосерийного расследования, проведенного RFE/RL, OCCRP и кыргызским изданием «Клооп». Публикации вызвали в Кыргызстане антикоррупционные протесты и потрясли политический ландшафт страны.
Но убийство Саймаити также оставило несколько загадок, включая судьбу 5,5 млн фунтов, которые, по его словам, он отправил в Великобританию.
Одно из самых громких заявлений Саймаити заключалось в том, что эти деньги пошли на покупку роскошной квартиры в Лондоне для высокопоставленного кыргызского таможенника. По словам Саймаити, деньги были компенсацией за содействие чиновника в незаконной деятельности империи грузоперевозок семьи Абдукадыр, которая приносила им миллионы.
Прочитайте предыдущее расследование, чтобы узнать подробнее о семье Абдукадыр и о том, как они заработали миллионы на контрабанде товаров из Китая в Центральную Азию.
Саймаити утверждал, что этим чиновником был Раимбек Матраимов, занимавший в то время должность заместителя председателя Таможенной службы Кыргызстана — человек, известный роскошным образом жизни своей семьи, что, похоже, противоречит зарплате госслужащего.
Влиятельный, но скрытный бывший чиновник оказался в центре внимания на фоне антикоррупционных настроений в стране, тем более, что в более ранних расследованиях его связывали с незаконным бизнесом Абдукадыров.
Предыдущее расследование показало, что Саймаити перевел часть выручки от бизнеса Абдукадыров в благотворительный фонд Матраимовых и в Дубай, где семьи совместно владеют проектом в сфере недвижимости. Все это, по словам Саймаити, было взятками в обмен на сотрудничество. Сами Матраимовы не согласны с этими обвинениями.
Запланированная покупка роскошной квартиры во Wren House, шикарном жилом комплексе недалеко от Темзы в историческом центре Лондона, вписалась бы в представление о стиле жизни семьи Матраимовых. Сын бывшего госслужащего посещал дорогую частную школу в Лондоне и был замечен в часах стоимостью в десятки тысяч долларов, а жена Матраимова, как стало известно, несколько раз посещала Великобританию.
Матраимовы также опровергают обвинения Саймаити в том, что он переводил взятки в семейный благотворительный фонд. Они признают только то, что его жена перевела в фонд $200 тысяч, якобы от имени бизнесмена, которого они отказались называть.
Чтобы подкрепить свои заявления о возможной передаче взятки семье Матраимовых, Саймаити предоставил несколько документов, в том числе «выписку со счета» за квартиру и выписку с банковского перевода. Реквизиты в документах совпадают с реквизитами банков, из которых и раньше отправлял деньги Саймаити, а цена покупки квартиры, указанная в выписке со счета, близка к той, за которую она в итоге была продана.
Однако, эта история более запутанная, чем кажется на первый взгляд.
Только два документа относятся к Матраимову, и те — в рукописной форме. Общая сумма в документах, представленных в электронном переводе, составляет менее половины стоимости квартиры. Более того, после месяцев расследования выяснилось, что квартира в итоге была приобретена человеком, не имеющим явной связи с Матраимовыми или Абдукадырами.
Неизвестно, имел ли Саймаити доказательства дополнительных переводов, которые он не дал или не мог дать журналистам. Неясно также и то, почему покупка квартиры не состоялась, хотя приобретший ее в итоге человек сказал, что предыдущий покупатель от нее отказался.
Саймаити убили в Стамбуле в ноябре прошлого года, и полная история произошедшего, возможно, теперь утрачена вместе с ним. Но все еще остается открытым вопрос о судьбе 5,6 млн фунтов, которые, как утверждал Саймаити, он выслал. Это было одно из последних и наиболее конкретных обвинений во взяточничестве, которое он когда-либо делал.
Абдукадыры не ответили на просьбы о комментарии. Советница одного из братьев Матраимовых попросила больше времени для ответа, но ничего не прислала до публикации этого текста.
«Лондон, через Адиль для Раима»
«Я перевел немного денег в Англию — 5,6 млн фунтов», — сказал журналистам Саймаити. «Мы отправили их на… дом Раима[бека] Матраимова. Я не знаю, зарегистрирована ли собственность на его имя или на кого-то другого».
Саймаити сказал журналистам, что ему поручили перевести деньги для квартиры Матраимова на имя Айбибулы Нуермаймаити, одного из сыновей Хабибулы Абдукадыра, 56-летнего главы семьи Абдукадыров, и что Нуермаймаити велел ему записать эти переводы как деньги Матраимова.
Для подтверждения своих слов Саймаити передал журналистам три документа, непосредственно связанных с квартирой: предварительная выписка со счета за ее покупку и две квитанции о банковском переводе.
Выписка со счета, оформленная без какой-либо даты, показывает, что цена покупки квартиры составляла 5 миллионов 446 тысяч 800 фунтов, плюс некоторые дополнительные сборы — все это подтверждало часть слов Саймаити. В ней указано, что 1 миллион 634 тысячи 404 фунта уже были внесены за квартиру, хотя в ней не указано, откуда взялись эти деньги.
Из двух денежных переводов видно, что в январе 2017 года еще 1 млн фунтов отправили в лондонскую юридическую фирму Svetlova LLP, которая обслуживает русскоговорящих и других зарубежных клиентов, в том числе и тех, кто хочет купить недвижимость в Великобритании. В выписке со счета указано, что эта фирма была посредником при покупке квартиры. Деньги перевели от Adil Global Dis Ticaret Limited Sirketi, турецкой компании без каких-либо признаков деловой активности. Саймаити сказал, что часто использовал подобные турецкие фирмы для отмывания денег для Абдукадыров и подкрепил свои слова документами.
Кто стоит за Adil Global?
С юридическим владельцем Adil Global не удалось связаться для комментариев. С журналистами смог поговорить его брат Исмаил Кашкарий, гражданин Турции. Он сказал, что лично знал Саймаити и обедал с ним один или два раза. Кашкарий утверждал, что он сам владеет компанией Adil Global — хотя это не подтверждается документами из реестра компаний. По его словам, компания занималась «грузоперевозками» и поставляла товары в Узбекистан и Кыргызстан. Он не смог прямо ответить, когда его спросили, получала ли Adil Global когда-нибудь товары из Великобритании, и сказал, что не помнит, совершались ли денежные переводы в Лондон.
В ноябре 2016 года турецкие власти задержали в стамбульском аэропорту «Ататюрк» семерых узбекских и киргизских мужчин, которые вместе прибыли на одном самолете, перевозя $9,5 млн. наличными.
Через несколько дней Кашкарий заявил, что $5,36 млн из этих денег принадлежат его компании, и что они — часть его законной коммерческой деятельности. Эта компания, как выяснили журналисты, использовала тот же официальный адрес, что и Adil Global. (Саймаити управлял сетью теневых курьеров, перевозивших наличные из Кыргызстана в Стамбул, но неясно, работал ли он с теми задержанными в Турции).
В разделе «реквизиты платежа» обоих документов указано имя Айбибулы Нуермаймаити, связывающее таинственную турецкую фирму с семьей Абдукадыр.
Все три документа обозначают собственность как 262 Wren House.
В записях земельного кадастра Великобритании указано, что этот код относится к квартире на шестом этаже шикарного здания по улице Strand, высокоскоростной магистрали в центре Лондона.
Просторный жилой комплекс открыл двери для своих богатых обитателей в начале 2017 года со всеми аксессуарами элегантной жизни: роскошный бассейн, спа-центр, кинотеатр для жильцов, парковка, швейцар в ливрее, и круглосуточный консьерж — все это в нескольких минутах ходьбы от Темзы, Королевского судного двора и Королевского театра Ковент-Гарден.
Саймаити также передал журналистам документы о переводе средств, объяснив, что его жена Вуфули Бумайлиаму в сентябре 2016 года сделала два дополнительных перевода на банковский счет Нуермаймаити в Великобритании.
На двух квитанциях о переводах — на сумму 876 105 и 60 000 фунтов — была сделана отметка «РК» — Саймаити использовал эту аббревиатуру для обозначения Матраимова. Рядом с аббревиатурой на каждом документе, написано слово «England», по-видимому, написано на уйгурском языке, хотя в нем нет упоминания о квартире, а конкретное назначение этих переводов непонятно.
Нажмите, чтобы увидеть данные о переводах и выписку из турецкого банка жены Саймаити, которая показывает, что ту же сумму наличных внесли на ее счет незадолго до того, как были сделаны переводы.
Главной нитью, связывающей Раимбека Матраимова с Лондоном, может быть его сын — Бакай Матраимов.
Брошюра престижного лондонского колледжа Bellerbys гласит, что среди его выпускников из Кыргызстана был некий Б.Матраимов, который закончил обучение в 2017 году, а затем поступил в Бизнес-школу имени Джона Касса при Лондонском городском университете.
Семья Абдукадыр, однако, имеет недвижимость в Лондоне стоимостью в десятки миллионов долларов.
PR-фирма, представляющая Bellerbys, заявила, что «подробности о нынешних или бывших студентах» не могут быть разглашены «по причинам защиты данных и конфиденциальности».
Согласно профилю Бакая Матраимова в LinkedIn, он учился в Лондонском городском университете с 2016 по 2019 год. Его мать, Уулкан Тургунова, посещала Лондон по разным причинам, включая 21-летие ее сына — этому она посвятила серию фотографий из роскошного отеля Савой и других элитных заведений.
Деньги третьей стороны
То, как просто Саймаити перевел миллионы фунтов в Великобританию от имени Абдукадыров, подчеркивают ответственность юристов при работе с клиентами — особенно, если это касается происхождения денег, которые они зачисляют на счета клиентов.
В случаях, когда источники средств для приобретения недвижимости вызывают вопросы, британская юридическая группа Affinity Group, состоящая из надзорных органов и профессиональных организаций, советует юристам спрашивать клиентов о происхождении средств и оценивать, насколько обоснованы эти объяснения.
«Прерванные транзакции» — отмывание денег?
Рабочая группа международных юридических ассоциаций также предупредила о том, что клиентские счета юристов могут быть использованы для отмывания денег.
“Попытки злоупотребления клиентскими счетами могут происходить, например, в случае “прерванных транзакций”. Преступники могут избежать подозрений путем имитации законной транзакции, которая по какой-либо причине была прервана до ее завершения, но нелегальные средства уже успели поступить на клиентский счет юриста”, — гласит руководство за 2014 год.
Рабочая группа добавляет, что “может быть трудно установить, была ли сделка законной”, и что юристам следует “быть осторожными в ситуациях, когда клиент: (1) говорит, что средства пришли из одного источника, но потом в последний момент называет другой; или (2) просит вас отправить деньги, поступившие на ваш клиентский счет обратно отправителю, или третьей стороне, или нескольким получателям, иногда по указанию третьего лица (чтобы скрыть личность реального преступника-клиента)”.
Денежные переводы, отправленные фирме Svetlova LLP, которая помогала в приобретении квартиры во Wren House, прибыли от турецкой компании без данных в интернете, без видимой деловой активности, и без очевидных связей с Айбибулой Нуермаймаити, имя которого было указано в реквизитах перевода.
Владелица юридической фирмы Svetlova LLP Татьяна Светлова не сказала журналистам, какие именно шаги она предприняла (если они вообще были) в отношении переводов, связанных с квартирой во Wren House. При этом нет никаких доказательств, что фирма Svetlova LLP нарушила какие-либо правовые или профессиональные нормы.
Она написала, что ее фирма “полностью соответствует всем юридическим и нормативным требованиям, в том числе в отношении отмывания денег/[знай-своего-клиента]/источника средств”, и что “вся соответствующая информация предоставляется регулирующим и правоохранительным органам по их запросу”.
В ответе на запрос она написала, что она и ее коллеги никогда не слышали о Саймаити или его убийстве.
Светлова написала, что условия конфиденциальности не позволяют ей подтвердить личности клиентов ее фирмы или деятельности от их лица.
“Поэтому мы не можем прокомментировать ваши вопросы или предоставить вам детальное опровержение”, — написала она, добавив, что “не следует делать отрицательных выводов из профессиональных ограниченй, в соответствии с которыми мы должны работать”.
Светлова написала, что любое утверждение, что ее фирма “была вовлечена в отмывание денег, полученных от нелегальной деятельности в Центральной Азии, и/или заведомо позволяла богатой уйгурской семье давать взятки высокопоставленному таможеннику из Кыргызстана», было бы «совершенно ложным».
Покупатель, просивший переоборудовать санузел
По-прежнему неясно, что стало с деньгами, отправленными в Великобританию за квартиру в жилом комплексе Wren House. Возможно, деньги вернули, возможно – перевели кому-то еще, или же на них купили другой объект.
Однако достоверно известно, что эту квартиру (она указана в упомянутых банковских переводах) в итоге приобрела дама без каких-либо видимых связей с семействами Абдукадыров или Матраимовых.
Владелицей квартиры 19 мая 2017 года стала бывшая супруга крупного российского бизнесмена. Сделка произошла примерно через четыре месяца после того, как Саймаити перечислил деньги на счет фирмы Svetlova LLP.
Нынешняя владелица купила квартиру через одну из офшорных структур за 5,3 миллиона фунтов стерлингов – сумма близка к той, что фигурирует в документах от Саймаити.
В беседе с журналистами она заявила, что приобрела жилье непосредственно у девелопера – компании Berkeley Group. По ее словам, продавец сообщил ей тогда, что на квартиру уже был реальный покупатель, но в конечном счете он отказался заключить сделку.
Во время показа квартиры, рассказала Кравцова, «они сказали мне, что она только что появилась на рынке, так как у них уже был заинтересованный покупатель, и этот покупатель попросил переоборудовать туалет» — добавить в него биде.
«Как вы понимаете, Berkeley ничего не стала бы переделывать без гарантии оплаты. Настолько я помню, тот покупатель в итоге отказался от квартиры, потому что нашел лучший вариант – не знаю только, у Berkeley или у другой компании», — сказала нынешняя владелица.
Она добавила, что понятия не имеет, кто был тем возможным покупателем.
«Я, правда, не расспрашивала об этом — у меня просто не было повода. К тому же, если бы я даже спросила, то вряд ли бы мне назвали этого человека и причину, по которой он отказался брать квартиру. Всегда есть конфиденциальные вещи», — заявила она.
На вопрос, были ли у нее когда-нибудь деловые отношения с Svetlova LLP, хозяйка квартиры ответила: «Я даже никогда не слышала о такой фирме».
Гендиректор Berkeley Group Роб Перринс, у которого на четвертом этаже в Wren House своя квартира стоимостью 2,1 миллиона фунтов, не отреагировал на электронные письма с просьбой прокомментировать документы от Саймаити или дать разъяснения насчет потенциального клиента, который, видимо, отказался от сделки по покупке квартиры № 262.
В ответ на запросы по электронной почте юрист Berkeley Group Джоанна Макклеланд написала: «Мы не даем комментариев по поводу приобретателей жилья или потенциальных покупателей».