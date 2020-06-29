Центру экстренной медицинской помощи предоставили 15 карет скорой помощи. Автомобили не использовались с 2018 года из-за уголовного дела.

При осмотре машин 29 июня вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков заявил, что машины решили использовать из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, а также по причине нехватки карет скорой помощи.

«15 автомашин, выходящих на линию, с 2018 года не использовались из-за возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения из-за проблем с документацией. Учитывая острую нехватку в реанимационных машинах, решено выпустить их на линию. Этот вопрос согласован с представителями правоохранительных органов. Следствие по этому делу будет продолжаться параллельно», — сказал первый-вице-премьер.







В пресс-службе правительства также добавили, что все машины прошли технический осмотр и признаны пригодными для использования.

Центр экстренной медицины также получил пять машин для мобильных бригад от Госкомитета по делам обороны. Все 20 машин выйдут на линии 118 и 103 для работы с пациентами.

Дефектные машины скорой помощи

Эти 15 автомобилей были закуплены на деньги Германского банка развития (KfW). В феврале 2018 года минздрав не принял эти машины скорой помощи из-за дефектов — некоторые машины не имели нужного медицинского оборудования.

Тогда пресс-секретарь минздрава Елена Баялинова сообщила журналисту «Клооп», что дефекты в машинах влияют на качество оказания скорой помощи.

«Речь идет о дефектах, не просто, что там дверца сломана, а о том, что высота машин не соответствует норме, там не подключены медицинские аппараты. Это не просто дефекты, что машина поцарапана, а речь идет о том, что они касаются спецификации этих машин, предназначенных для оказания экстренной помощи», — сообщила она.

Уже в марте 2018 года Немецкий банк развития принял решение организовать группу экспертов, которая проверит техническое состояние и оснащение 15 машин скорой помощи.

Приглашенные эксперты должны были изучить, как можно переоборудовать машины скорой помощи под стандарты министерства.

Тогда же стало известно, что компанию-поставщика оштрафуют из-за задержек по поставке машин. Представители Германского банка развития (KfW) сообщали, что компанию-поставщика выбрали без нарушений, а дефекты возникли при поставке машин. Общая стоимость подаренных машин составила 1,18 млн евро.