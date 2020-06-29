Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 29 июня изменения в закон «О статусе медицинского работника». Теперь медикам полагается денежная компенсация при работе во время режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Все нововведения касаются сотрудников государственных, муниципальных, частных и смешанных медучреждений, если они были привлечены к работе в экстренных условиях.

В законе «О статусе медицинского работника» появилась новая статья 11-1, в которой прописаны условия труда медсотрудников при двух режимах. Она обязывает медучреждения доставлять своих сотрудников из дома до места работы и обратно, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты.







При этом медработникам, подвергающимся высокому риску для здоровья, правительство определяет компенсации не меньше четырех окладов по занимаемой должности.

А тем медсотрудникам, которые работают в санитарно-карантинных зонах, правительство устанавливает выплаты не меньше десяти окладов, соответствующих должности медика.

«В случае смерти медицинского работника вследствие заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей, его семье выплачивается единовременное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых заработков пострадавшего», — пишет пресс-служба президента.

Если медработник получит во время службы заболевания, из-за которых он не сможет работать до года или навсегда, то ему полагается пособие, выдаваемое единожды.

Также изменилась 14 статья данного закона, по которой теперь государственные и муниципальные медучреждения должны из своих средств покрывать расходы медиков на вакцинацию и лечение заболеваний, связанных с их деятельностью.

Также по поправкам, единовременные денежные пособия выплачивает Фонд обязательного медстрахования из средств госбюджета. Депутаты парламента одобрили закон 21 мая.

Поправки принимались на фоне жалоб медработников о том, что им не выдаются средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, а также не обеспечиваются нормальные условия труда.

С 22 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса на территории всего Кыргызстана действует режим чрезвычайной ситуации. А с 24 марта по 11 мая в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в Ноокатском, Сузакском, Кара-Сууйском и Ат-Башинском районах действовал режим чрезвычайного положения.

Компенсации медикам, заразившимся коронавирусом

Правительство ранее выдало минздраву 50 млн сомов для выплаты компенсаций медработникам заразившимся COVID-19 во время работы в размере 200 тысяч сомов. Власти обещали увеличить фонд выплат, если понадобится.

Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев заявил на заседании парламента 25 июня, что сейчас решено выплатить компенсации 41 медработнику, которые заразились коронавирусом.

По словам члена специальной комиссии, расследующей случаи заражения на соответствие условиям, Азамата Жумакеева, выплаты должны начать с этой недели.

Специальная комиссия, которую возглавляет Каратаев, в первую очередь рассмотрела случаи заражения медиков из Ошской области. Вторым этапом специалисты расследуют инфицирование медиков из Нарынской области и дальше по другим областям.

Каратаев сказал, что семьям двух медработников, которые скончались, выплатили по 1 млн сомов. Это семьи Жузумкан Кокумбаевой и Альберта Исмаилова, у обоих врачей был диагностирован коронавирус.

Каратаев добавил, что комиссия перед выплатой компенсации выясняет все обстоятельства заражения коронавирусной инфекцией. Компенсация полагается только в тех случаях, когда заражение произошло во время профессиональной деятельности.

За последние сутки заразились 44 медсотрудника. За все время по республике выявили 783 зараженных медработника, а из стационаров выписали с выздоровлением 431 медика.