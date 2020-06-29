Пресс-служба правительства сообщила, что 28 июня минздравом Кыргызстана развернуты дополнительные койки для пациентов с пневмонией.

«В урологическом отделении Национального госпиталя развернуты дополнительно 150 коек, в обсерваторе на территории аэропорта “Манас” развернуты еще 200 коек, все они начали прием больных с пневмонией. Сформированы медицинские бригады для оказания медицинской помощи больным. Отделения оснащены необходимым медицинским оборудованием», – пояснили в правительстве.

Кроме того, были для лечебных организаций были приобретены 57 кислородных концентраторов.







С 29 июня еще 120 коек будут дополнительно перепрофилированы для приема больных с пневмонией в Городской клинической больнице №1. До этого более 400 коек были развернуты на базе Национального центра фтизиатрии, Железнодорожной больницы, Национального хирургического центра, Национального госпиталя, Института курортологии.

В правительстве отметили, что мест для пациентов достаточно, а для пациентов с положительным COVID-19 определены отдельные стационары.

Ранее в минздраве сообщали, что увеличилось количество пациентов с пневмонией.

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев 29 июня сообщил, что минздрав изменил алгоритмы действий — вместе с теми, у кого коронавирус проходит бессимптомно, в ЦСМ будут получать консультации и те, у кого есть признаки пневмонии или ОРВИ.

Кроме того, при признаках дыхательной недостаточности и пневмонии всех больных обязаны принять на лечение без результатов ПЦР-тестов. Позже их будут тестировать уже в стационаре.

«Гражданам нужно звонить в ЦСМ и получать консультацию по телефону. Нужно сразу начинать лечение, которое пропишет врач. Многие выжидают и запускают заболевание, после чего наступает пневмония. Если температура выше 38, то нужно звонить медработникам», – сказал он.

По состоянию на 29 июня по республике зарегистрировано 269 новых случаев заражения СOVID-19. Всего по республике за все время пандемии коронавирусом заразились 5017 человек. Зарегистрировано 50 случаев летальных исходов пациентов с диагнозом COVID-19.