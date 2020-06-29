Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков сообщил, что умер сотрудник милиции Эркин Жаанбаев, который спас женщину, взятую в заложницы в Бишкеке в середине июня.

По предварительным данным, у милиционера случился инсульт.

Вечером 17 июня на западе Бишкека по улице Ден-Сяопина пьяный мужчина взял в заложницы девушку и нанес ей три ножевых ранения.

Его обезвредили сотрудники милиции, однако из-за полученных ранений девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии, а позже скончалась не приходя в сознание.

Мужчину после задержания доставили в УВД Первомайского района, а факт зарегистрировали в ЕРПП и назначили экспертизы.