Вечером 28 июня в Бишкеке умер старший лейтенант милиции Бердибай Элакунов, оперуполномоченный Службы криминальной милиции УВД Ленинского района. До этого он находился на лечении в Национальном госпитале.

Пресс-секретарь Бишкекского ГУВД Айзада Кубатова сообщила «Клоопу», что у него был положительный анализ на коронавирус и сейчас уточняется как он заразился.

Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков сказал, что Элакунову предварительно диагностировали пневмонию. Был ли у него коронавирус, покажет заключение врачей.







«Врачи должны дать заключение. У нас пока нет информации», — сказал Джумаков.

Когда Элакунов находился в госпитале, снял видеообращение и призвал быть всех осторожными.

«Осторожно, пацаны! Это очень опасная болезнь, поэтому носите маски. Здесь в госпитале больных очень много, некоторых врачи даже не принимают. В городе опасно. Остерегайтесь», — говорил он на видео.

Бердибай Элакунов родился в 1983 году. В 2015 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию. 29 мая 2019 года его назначили на должность оперуполномоченного УВД Ленинского района.

Это уже вторая смерть правоохранителя от пневмонии. 27 июня умер 39 летний глава службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Олег Запольский. Медики сообщили, что Запольский получал лечение дома, в больнице ему подтвердили двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус у него был отрицательным.

Ранее минздрав заявил о резком росте заболевания пневмонией, при этом во многих случаях тест на коронавирус у больных отрицательный. Минздрав изменил свои алгоритмы и теперь граждан, у которые есть симптомы, в том числе и пневмонии, госпитализируют в больницы без тестирования на коронавирус. Анализы планируют брать уже в больнице.

На 29 июня в Кыргызстане зарегистрировано 5 017 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в стране умерли 50 человек с COVID-19.