По данным минздрава, в Кыргызстане на 29 июня выявили 44 медработника с COVID-19:

Бишкек – 23

Чуйская область – 14

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область – 2

Таласская область – 1

С выздоровлением по всей стране выписали 11 медиков. За все время по республике выявили 783 зараженных медработника, а из стационаров выписали с выздоровлением 431 медика.

Медработникам, заразившимся коронавирусом, полагается компенсация. Почти четыре месяца медики не получали компенсаций за заражение, потому что комиссия минздрава проводила расследование и решала, кому выплачивать деньги, а кому нет.

Сейчас решение о компенсациях в 200 тысяч сомов принято только в 41 случае заражения медиков. Семьям еще двух медработников выделили по 1 млн сомов, так как они скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Прежний премьер Мухаммедкалый Абылгазиев выделил на выплаты компенсаций только 50 миллионов сомов — очевидно, что их не хватит на всех медиков. Его прессек утверждал, что правительство выделит еще средства, если об этом попросит минздрав — но позиция нового премьера Кубатбека Боронова на это пока неизвестна.