За прошедшие сутки зафиксировано 3 летальных исхода пациентов с COVID-19:

В Республиканской клинической больнице умерла женщина 1964 года рождения. Она обратилась в больницу 24 июня с коронавирусной инфекцией, тяжелое течение. У нее была двусторонняя пневмония, ДВС-синдром. Помимо этого, у нее была коронарная болезнь сердца, сахарный диабет.

В Ошской городской клинической больнице скончался мужчина 1953 года рождения. Она поступил в больницу 26 июня, у него острая дыхательная недостаточность 3-4 степени, двусторонняя пневмония.







В клинике ОшГУ умер мужчина 1959 года рождения. Он проживал в Кара-Сууйском районе, поступил с двусторонней пневмонией. Сопутствующая патология: язва желудка, хоронический холецистит, анемия.

Всего летальных исходов пациентов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 50 случаев.

На 29 июня по республике зафиксировано 5017 случаев заражения коронавирусной инфекцией.