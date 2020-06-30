Пресс-служба ГКНБ сообщила, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева 30 июня перевели из СИЗО ГКНБ в больницу для лечения «внебольничной двухсторонней пневмонии».

По информации госкомитета, Атамбаев накануне пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли ПЦР-тест на коронавирус, который вышел отрицательным.

В этот же день врачи провели онлайн-консилиум, на котором они поставили бывшему президенту диагноз и решили перевести его в больницу.







Пресс-служба ГКНБ сообщила, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с родственниками и адвокатами, которые передавали ему в руки документы и вещи. Хотя в СИЗО госкомитета положено видеться через стеклянную ограду, не соприкасаясь физически.

«По официальным данным, адвокат Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции — контактное лицо близкого родственника, который находится в территориальной больнице Ысык-Атинского района и получает соответствующее лечение, в связи с симптомами COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме и там строго соблюдаются все санитарные нормы.

«Проверку прошли все сотрудники следственного изолятора. У них симптомы коронавирусной инфекции не выявлены», — уточнили в ведомстве.

Дела против Атамбаева

Бывший президент обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. По делу о незаконном освобождении кримавторитеа Азиза Батукаева суд признал Атамбаева виновным и приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

По делам, связанным со штурмом резиденции бывшего президента, до сих пор продолжаются суды. Здесь бывшего президент обвиняют в организации убийства, организации массовых беспорядков, организации похищения на убийство и организации захвата заложников

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.