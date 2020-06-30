На брифинге 30 июня заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что в больницах Бишкека и Оша не хватает мест для пациентов.

«Одна из главных проблем на сегодня — нехватка коек, в основном, в Бишкеке и Оше. Резко увеличилось количество больных с пневмонией в тяжелом состоянии», — сказал на брифинге Каратаев.

Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой, а последние десять дней наблюдается резкое увеличение подтвержденных COVID-19 больных и резкое увеличение больных с пневмонией. По этой причине минздрав принял решение развернуть дополнительные койки для пациентов.







Правительство — мест достаточно, врачи — недостаточно

Ранее правительство сообщило о том, что развернуло дополнительные места для зараженных коронавирусом и больных пневмонией. В пресс-релизе правительства было указано, что «мест для пациентов достаточно».

Заявление правительства о том, что мест везде хватает тут же опроверг директор Института курортологии Марат Сагынбаев в интервью изданию Kaktus.Media. Правительство указало, что там развернуто 120 дополнительных мест.

По его словам, в институте с трудом удалось вместить 120 коек в шести отделениях.

«Все места заняты. Если кто-то уходит в частную клинику, мы тут же приглашаем другого на его место. Минздрав два раза в день это проверяет. Койки у нас не пустуют. К нам поступают люди в тяжелом состоянии, легкой и средней степени фактически нет», — сказал он.

В Городской клинической больнице №1 по приказу Минздрава 27 июня выделили 80 коек для больных с пневмонией. Однако вечером туда привезли уже 90 пациентов, некоторых пришлось положить в коридоре.

Один из врачей сказал в интервью, что почти все пациенты в тяжелом состоянии.

По официальным данным, в Кыргызстане на 30 июня коронавирусом заразились 5296 человек. При этом в стационарах находится 721 человек, из них в реанимации – 23. Из-за резкого роста заболеваемости пневмонией также идет большая нагрузка на больницы.