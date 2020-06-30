Глава Нацгоспиталя Тилек Маратов сообщил, что 29 июня вне стен медучреждения умерли два человека с пневмонией. Так он прокомментировал видео, на котором один человек упал на землю, а второму делали искусственное дыхание у здания отделения урологии, выделенного для приема больных коронавирусом.

«Ситуация трудная. Двух пациентов, которые умерли амбулаторно, врачи не успели принять и осмотреть. Потому что они пришли в крайне тяжелом состоянии», — сказал Маратов в интервью «АКИпрессу».

Главврач сказал, что болезнь запускается из-за того, что больные своевременно не обращаются к специалистам.







«Неделями дома лежат, занимаются самолечением и от этого получаем такой результат», — пояснил он.

В соцсетях накануне появилось видео, на котором человек упал при входе в отделение урологии, в то время как рядом в машине врачи делали искусственное дыхание второму пациенту.



«Вот, еще один упал. Видите, тут кто-то не может уже ходить. Тут вот так делают искусственное дыхание. Ребята, будьте осторожны», — говорит автор видео.

По данным штаба, с марта по 29 июня от пневмонии умерли 54 человека. Из них 48 больных скончалось в Бишкеке, а шестеро в стационарах по всей стране.

По словам министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, смертность начала, в основном, регистрироваться во второй половине июня. Также он сообщил, что за этот период с внебольничной пневмонией в медучреждения всего поступило 1145 человек, из которых выздоровели 564 пациента.

Коронавирусная инфекция обычно вызывает пневмонию у зараженных. На 30 июня в Кыргызстане выявлено 5296 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 2562 человека, 57 умерли, в данный момент болеют 2677 кыргызстанцев.