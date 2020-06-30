Последнее заседание парламента перед перерывом прошло 30 июня. На нем премьер-министр Кубатбек Боронов и члены правительства принесли присягу в присутствии президента.

Спикер парламента Дастан Джумабеков объявил о закрытии седьмой сессии этого созыва парламента. Это произошло сразу после речи президента Сооронбая Жээнбекова, где он заявил, что в стране, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, не будет вводиться режим ЧП из-за экономического кризиса.

«Уважаемые депутаты, в конце своей речи, выражаю глубокую благодарность президенту, депутатам парламента, правительству, представителям государственных и местных органов, гражданского общества, СМИ и международным партнерам за эффективное сотрудничество. Уважаемые депутаты, объявляю седьмую сессию парламента шестого созыва закрытой», — сказал спикер.







Теперь парламент уходит на каникулы, которые продлятся до осени. Обычно депутаты в течение двух месяцев работают с избирателями в регионах. В этом году, неизвестно, будут ли они заниматься подобной деятельностью, учитывая, что в стране пандемия коронавируса.

Депутаты вернутся к работе в сентябре, и у этого созыва останется примерно месяц работы до выборов, которые запланированы на октябрь.

Последние две недели в парламенте на повестку дня ставилось очень большое количество вопросов и активно принимались даже те законопроекты, которые еще не выдержали необходимые сроки по регламенту.

25 июня парламентарии провели последнее запланированное пленарное заседание перед каникулами. Тогда 63 законопроекта были рассмотрены и приняты в первом, втором и третьем чтениях. Депутаты работали до позднего вечера.

Законопроект «О манипулировании информацией»

Среди них был законопроект «О манипулировании информацией», инициированный Гульшат Асылбаевой. Этот законопроект может привести к цензуре в интернете.

Законопроект предполагает, что пользователи должны указывать реальную информацию о себе при регистрации на сайте. Если сайты или страницы будут распространять ложную информацию, то их смогут заблокировать. Решать какая информация ложная, а какая правдивая, будет минкульт.

Законопроект вызвал резонанс в обществе: пользователи фейсбука начали массово писать гневные комментарии на страницах инициаторов законопроекта с требованием отозвать законопроект, а в день его принятия около 100 человек вышли на митинг к зданию парламента.

Однако, несмотря на это, законопроект приняли сразу во втором и третьем чтении — за него проголосовали 79 депутатов из 89. При этом в зале находилось намного меньше нардепов и при принятии депутаты голосовали за отсутствующих коллег.

После одобрения законопроекта в Бишкеке прошел мирный марш #ReАкция 3.0 за свободу слова и против его подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым. В марше приняли участие около 1000 человек.

Гражданское общество в лице медиаэкспертов, юристов, журналистов и простых пользователей интернета, а также некоторые депутаты выразили свое несогласие с предлагаемыми в законопроекте мерами по контролю интернет-контента.

Подробнее о законопроекте можно узнать здесь:

Поправки в закон об НКО

Еще один законопроект, вызвавший широкое обсуждение – это поправки в закон об НКО, которые обязывают неправительственные организации раскрыть источники финансирования и статьи расходов.

Депутаты приняли его во втором чтении 18 июня и выставили на обсуждение 24-25 июня в третьем чтении. Однако потом документ был снят с повестки.

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы некоммерческие организации сдавали правительству детальный отчет о том, сколько денег они получают от доноров и на что именно они их расходуют. При этом каждая НКО в Кыргызстане итак обязана ежегодно сдавать отчеты в Налоговую, Соцфонд и Нацстатком.

По задумке автора, этот отчет будет публиковаться на новом госпортале при Министерстве юстиции и будет доступен любому человеку. НКО должны сделать открытой информацию об имуществе организации, о штате сотрудников и даже об их зарплатах.

Правительство Кыргызстана уже заявило, что на создание такой информационной системы для отчетов потребуется много времени и денег, связанных с увеличением числа проверяющих сотрудников и закупкой оборудования. А проверить эти отчеты от тысяч организаций на соответствие с реальными данными будет практически невозможно и это даже не входит в компетенцию Минюста.

При этом в справке-обосновании законопроекта утверждается, что для его воплощения не нужно выделять денег — очевидно, что это неправда.

Если НКО не будут публиковать детальные данные о своих расходах и доходах или будут опаздывать со сдачей отчетов, государство сможет их закрыть.

Депутат Бактыбек Райымкулов, инициатор законопроекта, продвигает его как закон, который «защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран, сохранит традиции и культуру народа».

В марте 2020 года гражданское общество обратилось к президенту, а также к премьеру, омбудсмену, парламенту и гражданам по вопросу этого законопроекта, частично скопированного с аналогичного российского закона, используемого для давления на правозащитников и неугодных общественных деятелей.

В обращении они отметили, что НКО уже сдают отчеты о своих расходах в налоговую, Соцфонд и органы статистики, но их хотят вынудить сдавать еще один отчет о поступлении и трате средств — его ежегодно должны будут публиковать до 1 апреля на сайте минюста.

«В случае принятия парламентом вышеуказанного законопроекта ваше обращение будет принято во внимание», — ответил им аппарат президента.

Подробнее о законопроекте можно узнать здесь: