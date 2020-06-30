В Кыргызстане за сутки на 30 июня выявили 279 новых случаев заражения коронавирусом. «Клооп» публикует самое важное из СМИ о коронавирусе за прошедший день.

Дезинфекция в офисе линии 118

Консультант горячей линии 118 Эльден Калчакеев сообщил, что главный офис 118 в Бишкеке закрыли на дезинфекцию. По его словам, некоторые из операторов были в контакте с зараженными COVID-19.

ВАЖНО! 118 Бишкек главный офис закрыт на дезинфекцию!!! Дозвон был труден, сейчас будет крайне труден! Всего 12 линий…



Publicerat av Elden Kalchakeev Tisdag 30 juni 2020

«Среди операторов также есть заболевшие, но ПЦР-анализ у них отрицательный. В целях безопасности решили провести дезинфекцию главного центра. Планируем завтра к обеду ее завершить», — отметил консультант.

Он добавил, что в этом офисе было шесть линий, а остальные 12, открытые в ЦСМ, продолжают работать.

«Если раньше до 118 дозвониться было сложно, то теперь будет крайне трудно», — сказал Калчакеев.

Горячая линия самодиагностики 118 была открыта минздравом для обращений людей с симптомами COVID-19.

Коронавирус в правительстве

Пресс-служба правительства сообщила, что у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

По данным правительства, Асрандиев продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и члены правительства сегодня, 30 июня, принесут присягу в парламенте в присутствии президента.

Помимо Асрандиева на заседании не было руководителя Аппарата правительства Таалайбека Темиралиева, министра культуры Азамата Жаманкулова, министра юстиции Марата Джаманкулова и министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова – они находятся на самоизоляции как контактные лица.

Пневмония у Атамбаева

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева 30 июня перевели из СИЗО ГКНБ в больницу для лечения «внебольничной двухсторонней пневмонии».

По информации госкомитета, Атамбаев накануне пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли ПЦР-тест на коронавирус, который вышел отрицательным.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с родственниками и адвокатами, которые передавали ему в руки документы и вещи. Хотя в СИЗО госкомитета положено видеться через стеклянную ограду, не соприкасаясь физически.

Дети бывшего президента Алмазбека Атамбаева опубликовали заявление семьи, в котором утверждают, что их отца заразили коронавирусом, пока он находился в СИЗО ГКНБ.

В Госкомитете нацбезопасности ответили, что заявление семьи Атамбаева не соответствуют действительности.

«Считаем, семья Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость», — заявили в комитете.

В ГКНБ также сообщили, что бывшего президента после решения врачей перевели на стационарное лечение в Клиническую больницу управления делами президента.

Неизвестная болезнь в Бишкекском горкенеше

Спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров объяснил, почему сегодняшняя сессия началась с двухчасовым опозданием. По его словам, 22 депутата заболели.

«Нет подтверждения, что у них коронавирус, но они болеют, давайте отнесемся с пониманием», — отметил он.

В ГКНБ нет коронавируса

В Госкомитете нацбезопасности сообщили, что ни в СИЗО ГКНБ, ни в других отделах ведомства нет зараженных сотрудников. Все они регулярно сдают ПЦР-анализы, и положительных среди них нет.

В ведомстве отметили, что информация о том, что 10 человек администрации следственного изолятора переведены на самоизоляцию в связи с выявлением COVID-19, не соответствует действительности.

Ранее издание 24.kg с ссылкой на собственные источники сообщило, что 11 сотрудников ГКНБ подтвержден диагноз COVID-19.

Тогда 24.kg уточняли, что в настоящий момент часть работников уже выписалась, еще несколько госпитализированы. Кроме того, известно, что у 10 заключенных СИЗО ГКНБ также выявлен коронавирус.