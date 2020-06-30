В Кыргызстане за сутки на 30 июня выявили 279 новых случаев заражения коронавирусом. «Клооп» публикует самое важное из СМИ о коронавирусе за прошедший день.
Дезинфекция в офисе линии 118
Консультант горячей линии 118 Эльден Калчакеев сообщил, что главный офис 118 в Бишкеке закрыли на дезинфекцию. По его словам, некоторые из операторов были в контакте с зараженными COVID-19.
«Среди операторов также есть заболевшие, но ПЦР-анализ у них отрицательный. В целях безопасности решили провести дезинфекцию главного центра. Планируем завтра к обеду ее завершить», — отметил консультант.
Он добавил, что в этом офисе было шесть линий, а остальные 12, открытые в ЦСМ, продолжают работать.
«Если раньше до 118 дозвониться было сложно, то теперь будет крайне трудно», — сказал Калчакеев.
Горячая линия самодиагностики 118 была открыта минздравом для обращений людей с симптомами COVID-19.
Коронавирус в правительстве
Пресс-служба правительства сообщила, что у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
По данным правительства, Асрандиев продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения.
Премьер-министр Кубатбек Боронов и члены правительства сегодня, 30 июня, принесут присягу в парламенте в присутствии президента.
Помимо Асрандиева на заседании не было руководителя Аппарата правительства Таалайбека Темиралиева, министра культуры Азамата Жаманкулова, министра юстиции Марата Джаманкулова и министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова – они находятся на самоизоляции как контактные лица.
Пневмония у Атамбаева
Пресс-служба ГКНБ сообщила, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева 30 июня перевели из СИЗО ГКНБ в больницу для лечения «внебольничной двухсторонней пневмонии».
По информации госкомитета, Атамбаев накануне пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли ПЦР-тест на коронавирус, который вышел отрицательным.
Пресс-служба ГКНБ сообщила, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с родственниками и адвокатами, которые передавали ему в руки документы и вещи. Хотя в СИЗО госкомитета положено видеться через стеклянную ограду, не соприкасаясь физически.
Дети бывшего президента Алмазбека Атамбаева опубликовали заявление семьи, в котором утверждают, что их отца заразили коронавирусом, пока он находился в СИЗО ГКНБ.
В Госкомитете нацбезопасности ответили, что заявление семьи Атамбаева не соответствуют действительности.
«Считаем, семья Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость», — заявили в комитете.
В ГКНБ также сообщили, что бывшего президента после решения врачей перевели на стационарное лечение в Клиническую больницу управления делами президента.
Неизвестная болезнь в Бишкекском горкенеше
Спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров объяснил, почему сегодняшняя сессия началась с двухчасовым опозданием. По его словам, 22 депутата заболели.
«Нет подтверждения, что у них коронавирус, но они болеют, давайте отнесемся с пониманием», — отметил он.
В ГКНБ нет коронавируса
В Госкомитете нацбезопасности сообщили, что ни в СИЗО ГКНБ, ни в других отделах ведомства нет зараженных сотрудников. Все они регулярно сдают ПЦР-анализы, и положительных среди них нет.
В ведомстве отметили, что информация о том, что 10 человек администрации следственного изолятора переведены на самоизоляцию в связи с выявлением COVID-19, не соответствует действительности.
Ранее издание 24.kg с ссылкой на собственные источники сообщило, что 11 сотрудников ГКНБ подтвержден диагноз COVID-19.
Тогда 24.kg уточняли, что в настоящий момент часть работников уже выписалась, еще несколько госпитализированы. Кроме того, известно, что у 10 заключенных СИЗО ГКНБ также выявлен коронавирус.