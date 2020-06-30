Президент Сооронбай Жээнбеков выступил с речью в парламенте после того, как принял присягу от членов нового правительства 30 июня. Он заявил, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в условиях пандемии коронавируса, власти пока не будут вводить карантинные меры и ограничения.

«Имеем возможности обеспечить порядок путем введения ограничений. Однако пока мы не будем повторно вводить карантинный режим и ограничения. Экономическая деятельность не ограничена, но санитарные ограничения еще действуют. Граждане и предприниматели обязаны строго соблюдать все нормы эпидемиологической безопасности», — заявил президент.

Президент сказал, что верит в то, что новое «антикризисное правительство» сумеет быстро улучшить ситуацию в стране.







«Именно в такое сложное время познается, кто есть кто — у кого слова не расходятся с делом, а кто способен только говорить», — считает Жээнбеков.

Президент заявил, что основная причина резкого роста заражений COVID-19 среди населения с момента снятия режима ЧП — несоблюдение медицинских требований.

«Возобновились традиционные празднества, тои и другие мероприятия, предполагающие массовое участие людей. Многие наши граждане до сих пор не воспринимают всерьез это заболевание. Люди верят утверждениям некоторых о том, что “этой болезни нет, это — только политика” и могут стать жертвами неверных представлений», — сказал Жээнбеков.

Глава государства обратился к кыргызстанцам с просьбой «не относиться беспечно к здоровью народа», а также назвал торжества, проводимые «некоторыми соотечественниками и чиновниками» непростительным злоупотреблением.

«Жаль, что у нас есть те, кто без зазрения совести, без элементарного уважения к другим, проводит празднества, собирает людей, подвергая риску их здоровье, в то время как все ветви власти и широкая общественность объединяют свои усилия для борьбы с коронавирусом», — сетует Жээнбеков.

Он призвал Республиканский штаб привлечь к ответственности нарушителей эпидемиологических требований и официально запретил проведение «таких торжественных массовых празднеств, усугубляющих эпидемиологическую ситуацию в стране».

Он напомнил, что в Кыргызстане все еще действует режим чрезвычайной ситуации, а ответственность за борьбу с коронавирусом перешла от комендатур к местным органам власти — полномочным представителям правительства в областях, мэрам городов, акимам районов и главам айыл окмоту.

Возобновление режима ЧП

Замминздрава Мадемин Каратаев на брифинге 25 июня заявил, что в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом рассматривают возможность повторного введения режима ЧП.

На следующий день премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Штаба заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы не возобновлять ограничения.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Кыргызстане в связи с пандемией коронавируса с 22 марта 2020 года.

А с 24 марта по 11 мая в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в Ноокатском, Сузакском, Кара-Сууйском и Ат-Башинском районах действовал режим чрезвычайного положения.

После снятия режима ЧП в Кыргызстане заметно выросло, как и ежедневное число новых зараженных, так и количество смертей. Последние две недели о новых погибших сообщают почти каждый день. На 30 июня зафиксировано самое больше количество смертей — за сутки умерли семь человек с коронавирусом. Всего за время пандемии погибли 57 человек с COVID-19.

Всего в стране 5296 случаев заражения, из них выздоровели 2562 человека, болеют 2677 кыргызстанцев.

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