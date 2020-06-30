Дети бывшего президента Алмазбека Атамбаева опубликовали заявление семьи, в котором утверждают, что их отца заразили коронавирусом, пока он находился в СИЗО ГКНБ.

В заявлении говорится, что им через родственников заключенных в СИЗО рассказали, что коронавирус подтвердился у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая начальство следственного изолятора.

«Атамбаев был заражён вследствие некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он контактировал ежедневно», — говорится в заявлении семьи.







Семья Атамбаева также считает, что бывшему президенту выдавали в качестве лечения «лженаучный гомеопатический препарат» и сейчас им не известно, где он находится.

«Его тайно вывезли без уведомления членов его семьи. Мы узнали, что с четверга Алмазбеку Атамбаеву сотрудники СИЗО ГКНБ выдавали лекарство «Эргоферон» от компании «Материа Медика Холдинг», производителя лженаучных гомеопатических препаратов», — считают члены семьи.

ГКНБ все опровергает

В Госкомитете нацбезопасности ответили, что заявление семьи Атамбаева не соответствуют действительности.

«Считаем, семья Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость», — заявили в комитете.

В ГКНБ также сообщили, что бывшего президента после решения врачей перевели на стационарное лечение в Клиническую больницу управления делами президента.

«По итогам анализов у Атамбаева отрицательный результат [COVID-19]. После предварительного осмотра врачом терапевтом ГКНБ был прописан противовирусный антибиотик, а не лекарство «Эргоферон» как говорится в заявлении семьи», — сообщили в ГКНБ.

При этом в пресс-службе комитета ранее заявляли, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с родственниками и адвокатами, которые передавали ему в руки документы и вещи. Хотя в СИЗО госкомитета положено видеться через стеклянную ограду, не соприкасаясь физически.

По версии ГКНБ, адвокат бывшего президента Замир Жоошев контактировал с зараженными коронавирусом.

«По официальным данным, адвокат Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции — контактное лицо близкого родственника, который находится в территориальной больнице Ысык-Атинского района и получает соответствующее лечение, в связи с симптомами COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Госкомитете нацбезопасности также отрицают информацию о зараженных сотрудниках.

Дела Атамбаева

Бывший президент обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. По делу о незаконном освобождении кримавторитеа Азиза Батукаева суд признал Атамбаева виновным и приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

По делам, связанным со штурмом резиденции бывшего президента, до сих пор продолжаются суды. Здесь бывшего президент обвиняют в организации убийства, организации массовых беспорядков, организации похищения на убийство и организации захвата заложников

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.