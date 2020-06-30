В городе Сузак Джалал-Абадской области 18 граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания РОВД, пожаловались на избиения со стороны сотрудников. Информацию опубликовал Наццентр по предупреждению пыток (НЦПП).



Координатор НЦПП в Джалал-Абадской области Алишер Эрматов сообщил, что они посетили ИВС Сузакского РОВД 28 июня. В ходе беседы заключенные пожаловались на избиения.

«В изоляторе временного содержания находилось 19 человек, 18 из них написали заявления о пытках. Были составлены протоколы на 7 человек. Другими словами на их телах были найдены синяки и следы от дубинок. Это все, что мы видели своими глазами», — сообщил Эрматов изданию «Турмуш».







По словам Эрматова, милиционеры рассказали две версии произошедшего: сперва заключенные препятствовали проведению дезинфекции и мешали открывать двери, а затем правоохранители заявили, что «в ИВС проводилось изъятие запрещенных предметов».

Однако, как добавил координато НЦПП, записи с видеокамер посмотреть не удалось — их удалили. Сотрудники НЦПП будут обращаться в прокуратуру.

Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области подтвердила, что 27 июня в ИВС Сузакского РОВД действительно проводились обыск и дезинфекционные работы. Однако милиция утверждает, что со стороны их сотрудников нарушений закона не было.

«Причиной обыска послужило то, что 25 июня двое подозреваемых вскрыли себе животы острыми железными предметами в зале Сузакского районного суда. […] В ходе обыска камер были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, заостренные металлические прутья, ручные металлические изделия, похожие на ножи. Составлен акт», — сообщили в пресс-службе.

Этот факт был зарегистрирован по статье Кодекса о проступках «Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в следственных изоляторах», ведется досудебное производство.

Также в милиции отметили, что подозреваемые до этого не выполняли законных требований милиционеров, нарушали режим содержания в ИВС и разбили камеры видеонаблюдения.